Samsung Galaxy Unpacked 2023: फोल्डेबल फोन समेत लॉन्च होंगे ये प्रीमियम डिवाइसेज, जानें हर डिटेल

Samsung Galaxy Unpacked 2023: सैमसंग साल के दूसरे बड़े इवेंट की तैयारी कर रहा है। कल यानी 26 जुलाई को आयोजित होने वाले इस इवेंट में दक्षिण कोरियाई कंपनी अपने अगले फोल्डेबल स्मार्टफोन के साथ-साथ Galaxy Tab S9 टैबलेट सीरीज और Galaxy Watch सीरीज की अगली जेनरेशन को पेश कर सकती है। कंपनी ने इस इवेंट का पोस्टर जारी किया है, जिसमें फोल्डेबल फोन पर फोकस किया गया है। पिछले साल अगस्त में आयोजित हुए इवेंट की तरह ही इस इवेंट का मुख्य फोकस कंपनी के दोनों फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 रहने वाले हैं। आइए, जानते हैं सैमसंग के इस इवेंट की हर डिटेल…

कहां देखें इवेंट?

Samsung Unpacked इवेंट 26 जुलाई शाम के 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा। सैमसंग ने अपने अपकमिंग डिवाइसेज की प्री-बुकिंग शुरू कर दी है। इस इवेंट को सैमसंग के आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ कंपनी के सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से लाइव देखा जा सकेगा। प्री-बुकिंग करने वाले यूजर्स को कंपनी की तरफ से 5,000 रुपये का बोनस वाउचर दिया जाएगा। साथ ही, डिवाइस को सबसे पहले उपलब्ध कराया जाएगा।

Samsung Galaxy Z Fold 5

इस इवेंट में सैमसंग का अगला फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Fold 5 लॉन्च होगा। सामने आई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, इसका लुक और डिजाइन पिछले साल आए Galaxy Z Fold 4 की तरह ही होगा। इसमें 7.6 इंच का AMOLED FHD+ मेन डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा 6.2 इंच का कवर डिस्प्ले दिया जाएगा। ये दोनों डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेंगे। इसके प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलेगा। फोन के बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया जाएगा। इसके अलावा फोन में 12MP का अल्ट्रा वाइड और 10MP का टेलीफोटो सेंसर मिलेगा।

सेल्फी और वीडियो के लिए इसमें 108MP का मेन और 12MP का सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। Galaxy Z Fold 5 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर मिल सकता है। फोन 12GB RAM और 1TB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। इसमें 4,400mAh की बैटरी और 45W वायर्ड और 15W रिवर्स वायरलेस फास्ट चार्जिंग फीचर मिल सकता है। सैमसंग का यह फोन Android 13 पर बेस्ड OneUI 5.0 पर काम करेगा। इसके अलावा इसमें S-Pen Stylus का सपोर्ट दिया जाएगा।

Samsung Galaxy Z Flip 5

पिछले साल के मुकाबले इस साल आने वाले फ्लिप फोन में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहले आई लीक रिपोर्ट के मुताबिक, Galaxy Z Flip 5 में 6.7 इंच का प्राइमरी यानी मेन फोल्डेबल स्क्रीन मिलेगा। इसके अलावा फोन में 3.4 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले दिया जाएगा। दोनों ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट और AMOLED पैनल के साथ आएंगे। फोन के डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 मिलेगा। यह फोन भी Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 पर काम करेगा। इसमें 12GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा।

His favorite combo: 📚 + 💜 Can you guess who he is? Tell us in the comments below! @BTS_twt Hint: Here’s a sneak peek at his daily life! ☕️ Gear up for the next #SamsungUnpacked.

Pre-reserve now: https://t.co/dHYNUnjKCS. #JoinTheFlipSide pic.twitter.com/d51ULXAG4T — Samsung India (@SamsungIndia) July 21, 2023

इस स्मार्टफोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है। इसमें 12MP का प्राइमरी और 12MP का ही सेकेंडरी कैमरा मिलेगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 10MP का कैमरा दिया जाएगा। यह फोन 3,700mAh की बैटरी के साथ आएगा। इसमें 25W वायर्ड और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है। यह फोन भी Android 13 पर बेस्ड OneUI पर काम करेगा।

Samsung Galaxy Tab S9 Series

सैमसंग के इस प्रीमियम टैबलेट सीरीज में तीन डिवाइसेज- Tab S9, Tab S9 Plus और Tab S9 Ultra पेश किए जाएंगे। पिछले साल आई Tab S8 सीरीज की तरह ही अपकमिंग सीरीज में S-Pen का सपोर्ट मिल सकता है। ये टैबलेट Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ आएंगे। इनमें 12GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज का सपोर्ट मिलेगा। वहीं, ये टैबलेट 11,200mAh की बैटरी के साथ आएंगे। इनमें 13MP + 8MP का डुअल कैमरा सेटअप मिल सकता है।

Can you guess whose hand it is? And what’s on his wrist? Here’s a hint… He is closely related to the number 7! Find out SOoN7! Gear up for the next #SamsungUnpacked.

Pre-reserve now* at https://t.co/FNvrPhMrZf. *T&C apply. #JoinTheFlipSide pic.twitter.com/h56nJ0jbHK — Samsung India (@SamsungIndia) July 23, 2023

Galaxy Watch 6 Series

सैमसंग अपने फ्लैगशिप Galaxy Watch 6 Series को भी इस इवेंट में पेश करेगा। इस सीरीज में दो डिवाइसेज Galaxy Watch 6 और Galaxy Watch 6 Classic पेश किया जा सकता है। सैमसंग की यह स्मार्टवॉच सीरीज दो डिस्प्ले साइज 40mm और 44mm में आ सकती है। इसके 40mm साइज वाले वॉच में 1.3 इंच का सर्कुलर AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जबकि 44mm वाले में 1.47 इंच का सर्कुलर AMOLED स्क्रीन दी जाएगी। ये स्मार्टवॉच कंपनी के इन-हाउस Exynos W930 प्रोसेसर, 2GB RAM और 16GB स्टोरेज के साथ आ सकते हैं।