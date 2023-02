सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन Samsung Galaxy A34 5G को अब तक NBTC, FCC और BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा जा चुका है। इस कड़ी में अब स्मार्टफोन को गूगल प्ले-कंसोल वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है, जिससे डिवाइस से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। इसके अलावा, लिस्टिंग से गैलेक्सी ए34 के मॉडल नंबर का भी पता चला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी अब तक A-सीरीज के तहत गैलेक्सी ए14, ए23 और ए04एस जैसे कई मोबाइल फोन्स ग्लोबल मार्केट में उतार चुकी है। Also Read - Samsung Galaxy A34 5G और Galaxy A54 5G का फर्स्ट लुक हुआ लीक, फीचर्स की भी मिली जानकारी

तीन कैमरे के साथ होगा लॉन्च

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के मुताबिक, Samsung Galaxy A34 5G फोन गूगल प्ले-कंसोल वेबसाइट पर लिस्ट है। लिस्टिंग के अनुसार, इस अगामी फोन का मॉडल नंबर SM-A346M है। इसके फ्रंट में वॉटर-ड्रॉप नॉच दिया गया है और इसके बेजल थोड़े मोटे हैं।

फोन के राइट साइड में पावर के साथ वॉल्यूम बटन दिए गए हैं, जबकि बैक-पैनल में LED फ्लैश सहित एक सीध में तीन कैमरे मिलते हैं। इसके अलावा, फोन में 1,080 x 2,340 पिक्सल रेजलूशन वाला डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसकी स्क्रीन डेंसिटी 450 dpi होगी।

मिलेगा MediaTek का प्रोसेसर

लिस्टिंग की मानें, तो Galaxy A34 5G स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 1080 चिपसेट के साथ आ सकता है। साथ ही, इसमें 6GB RAM दी जा सकती है। वहीं, यह मोबाइल लेटेस्ट Android 13 OS out of the box पर काम करेगा।

ऐसे हो सकते हैं अन्य फीचर

पिछली रिपोर्ट्स के आधार पर कहा जा सकता है कि Samsung Galaxy A34 5G में 48MP का मेन और 13MP का सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। पावर के लिए 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 5000mAh की बैटरी मिल सकती है।

कब होगा लॉन्च और कितनी हो सकती है कीमत

सैमसंग गैलेक्सी ए34 की ऑफिशियल लॉन्चिंग या फिर कीमत से जुड़ी किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिली है। मगर लीक्स में दावा किया जा रहा है कि अगामी हैंडसेट की कीमत 25 हजार से कम होगी और इसे मार्च में पेश किया जा सकता है।