Realme कंपनी ने हाल ही में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट N को ट्विटर के माध्यम से टीज किया था। वहीं, लीक रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि यह कंपनी की Nord सीरीज का नया स्मार्टफोन होगा। रिपोर्ट में इस स्मार्टफोन का नाम भी रिवील किया गया है। यह फोन कथित रूप से Realme Narzo N55 हो सकता है। उस वक्त जानकारी दी गई थी कि यह फोन भारत में अगले महीने यानी अप्रैल में लॉन्च किया जाएगा। वहीं, अब इसकी सटिक लॉन्च डेट ऑनलाइन लीक हो गई है। Also Read - Realme Narzo N55 स्मार्टफोन अगले महीने भारत में होगा लॉन्च, फीचर्स हुए लीक

91mobiles की लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए जानकारी दी गई है कि नया Realme Narzo N55 स्मार्टफोन भारत में 12 अप्रैल दोपहर 12.30 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह कंपनी की नार्जो सीरीज का नया स्मार्टफोन होगा।

Passion that drives you to greatNess, leads you to #realmeProjectN. pic.twitter.com/bWBbw6XFlK

— realme (@realmeIndia) March 29, 2023