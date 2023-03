Realme कंपनी ने हाल ही में अपनी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर नए N सीरीज प्रोडक्ट लॉन्च को टीज किया है। फिलहाल, कंपनी ने सिर्फ N नाम से ही पर्दा उठाया है। इसके अलावा, इससे जुड़ी अन्य किसी प्रकार की जानकारी कंपनी द्वारा रिवील नहीं की गई है। लेकिन लीक रिपोर्ट्स में इस डिवाइस का नाम सामने आ चुका है। लीक की मानें, तो यह कंपनी की Nord सीरीज का नया स्मार्टफोन होगा, जिसे कंपनी Realme Narzo N55 नाम के साथ लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं फोन से जुड़ी अन्य डिटेल्स।

Realme India ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ‘प्रोजेक्ट N’ की जानकारी टीज की है। 91mobiles की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो N प्रोजेक्ट के तहत कंपनी जल्द ही भारतीय मार्केट में नया Nord सीरीज का फोन लाने वाली है। लीक रिपोर्ट में इस स्मार्टफोन के नाम की जानकारी भी रिवील की गई है, यह फोन Realme Narzo N55 होगा।

N = {5,4,3,2,1..?}

Initiating #ProjectN.

Stay tuned. The next generation is here.@realmeTechLife pic.twitter.com/fumMc6ULwl

— realme (@realmeIndia) March 27, 2023