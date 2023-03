6G in India: भारत में 5G सर्विस को लॉन्च हुए अभी 6 महीने हुए हैं और 6G की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी ने इस नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए टेस्ट बेड लॉन्च किया है। अक्टूबर 2022 में 5G सर्विस लॉन्च होने के बाद से टेलीकॉम कंपनियां Ji0 और Airtel ने 400 से ज्यादा शहरों में 5G सेवा शुरू कर दी है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 6G को लेकर विजन डॉक्यूमेंट शेयर किया है और इसकी टेस्टिंग के लिए 6G टेस्ट बेड को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने इंटरनेशन टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के लिए इनोवेशन सेंटर और एरिया ऑफिस का भी उद्घाटन किया है।

Speaking at inauguration of ITU Area Office & Innovation Centre in Delhi. Initiatives like 6G Test Bed & ‘Call Before You Dig’ app are also being launched. https://t.co/z6hRdeTPbB

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2023