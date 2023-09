Paytm ने भारत का पहला कार्ड एक्सेप्ट करने वाला साउंडबॉक्स लॉन्च कर दिया है। इसका नाम ‘Paytm Card Soundbox’ है। अब व्यापारी क्यूआर स्कैन के साथ-साथ डेबिट व क्रेडिट कार्ड के जरिए भी पेमेंट ले सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इससे व्यापारियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पहले कंपनी ने इस साल अप्रैल में म्यूजिक साउंडबॉक्स को लॉन्च किया था। इसमें म्यूजिक सुनने की सुविधा मिलती है।

पेटीएम का कार्ड साउंडबॉक्स 4G कनेक्टिविटी के साथ आता है। यह ‘टैप एंड प्ले’ फंक्शन से लैस है। यानी कि यूजर मास्टर कार्ड, American Express और RuPay के जरिए टैप करके 5000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं। इसमें 4W का स्पीकर मिलता है, जो कि पेमेंट होने पर अलर्ट देता है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में पांच दिन तक चलती है।

India’s first Soundbox with Card Payments is here! 🚀

With contactless payments and long lasting 5 day battery, we are proud to be back with yet another pioneering device to drive in-store payments!#Paytm #PaytmKaro #PaytmSeUPI pic.twitter.com/taP5JmXCd2

— Paytm (@Paytm) September 4, 2023