OPPO और OnePlus यूजर्स को लग सकता है झटका, 16 मार्च से बढ़ सकती हैं फोन की कीमतें

OPPO और OnePlus के स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों कंपनियां 16 मार्च से अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा सकती हैं, बताया जा रहा है कि यह फैसला स्मार्टफोन के जरूरी कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमतों की वजह से लिया जा सकता है, हालांकि अभी तक भारत में मौजूद दोनों कंपनियों की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसलिए फिलहाल इस जानकारी को पूरी तरह पक्का नहीं माना जा सकता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह फैसला किसी दूसरे बाजार के लिए हो सकता है और भारत जैसे बड़े और अलग मार्केट में इसका असर तुरंत दिखे, यह जरूरी नहीं है। और पढें: 165Hz डिस्प्ले और 7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R पर हजारों रुपये का Discount, अभी इतने सस्ते में खरीदें

क्यों बढ़ सकती है स्मार्टफोन के कंपोनेंट्स की कीमत और कंपनियों ने क्या कहा?

रिपोर्ट के अनुसार OPPO ने अपने ऑनलाइन स्टोर पर एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया गया है कि 16 मार्च से कंपनी के स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं, हालांकि यह नोटिस भारतीय वेबसाइट पर दिखाई नहीं दिया, इसलिए माना जा रहा है कि यह जानकारी हो सकता है चीन या किसी बाकी क्षेत्र के स्टोर से सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन बनाने में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी पार्ट्स की कीमत बढ़ गई है और सप्लाई में भी कमी देखने को मिल रही है। इसी वजह से कंपनियों को अपने प्रोडक्ट की कीमतों में बदलाव करना पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने बाजार की स्थिति का सावधानी से मूल्यांकन करने के बाद यह फैसला लिया है। और पढें: 165Hz डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 7400mAh बैटरी वाले OnePlus 15R पर 3000 की छूट, खरीदने का Best Time

किन सीरीज के स्मार्टफोन्स पर सबसे पहले पड़ेगा कीमत बढ़ने का असर?

संभावना जताई जा रही है कि शुरुआत में कीमत बढ़ोतरी का असर बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन्स पर ज्यादा दिखाई दे सकता है। खासतौर पर OPPO K Series और OPPO A Series के कुछ मॉडल महंगे हो सकते हैं। वहीं OnePlus के भी कुछ स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ सकती है, हालांकि कंपनी की प्रीमियम सीरीज जैसे OPPO Find Series, OPPO Reno Series और OPPO Pad Series फिलहाल अपनी मौजूदा कीमत पर ही बिकती रह सकती हैं, यानी शुरुआती चरण में कंपनियां अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाने से बच सकती हैं।

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कितनी बढ़ सकती है कीमत और किन बाकी कंपनियों के फोन भी हो सकते हैं महंगे?

अगर रिपोर्ट सही साबित होती है तो स्मार्टफोन की कीमतों में लगभग 15 से 20% तक बढ़ोतरी देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर OnePlus 15R की कीमत अभी करीब 47,999 रुपये है, लेकिन बढ़ोतरी के बाद यह 50,000 रुपये से भी ज्यादा हो सकती है। इसी तरह OnePlus Nord Series और OnePlus 15 जैसे मौजूदा मॉडल भी महंगे हो सकते हैं, दूसरी ओर Samsung और Realme पहले ही भारत में अपने कुछ स्मार्टफोन्स की कीमत बढ़ा चुके हैं, जबकि Vivo और iQOO भी जल्द ऐसा कदम उठा सकते हैं। ऐसे में अगर आप इन कंपनियों का नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो कीमत बढ़ने से पहले खरीदना फायदेमंद साबित हो सकता है।