AI पेन नहीं, OpenAI का पहला डिवाइस निकला कुछ और, लीक रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

OpenAI को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि कंपनी का पहला हार्डवेयर प्रोडक्ट AI पेन नहीं बल्कि एक AI-पावर्ड ऑडियो हेडसेट हो सकता है। कंपनी इस हेडसेट को बड़े पैमाने पर बनाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी फाइनल कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI पहले साल में लगभग 40 से 50 मिलियन हेडसेट्स बेचने का लक्ष्य रख रही है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने पहले डिवाइस की सफलता को लेकर काफी भरोसेमंद है।

OpenAI अपना पहला AI डिवाइस कब होगा लॉन्च

यह जानकारी ताइवान की Economic Daily News के हवाले से ITHome रिपोर्ट में सामने आई है।इसमें यह भी कहा गया है कि OpenAI का पहला डिवाइस AI पेन नहीं होगा, हालांकि भविष्य में वह प्रोडक्ट लाइन-अप का हिस्सा बन सकता है। हाल ही में OpenAI के Chief Global Affairs Officer, क्रिस लेहाने ने कहा है कि कंपनी यह पहला AI डिवाइस 2026 के दूसरे हिस्से में पेश कर सकती है। लेकिन यह तय नहीं है कि बिक्री 2026 में शुरू होगी या नहीं। पहले जॉनी आइव ने भी कहा था कि 2027 का समय बिक्री के लिए ज्यादा सही हो सकता है।

डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च

रिपोर्ट के अनुसार, OpenAI अभी अपने हार्डवेयर पार्टनर और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन को फाइनल करने की प्रक्रिया में है। ऐसे में बड़े स्तर पर प्रोडक्शन शुरू होने में समय लग सकता है। इसी वजह से यह माना जा रहा है कि भले ही डिवाइस का अनाउंसमेंट 2026 के अंत तक हो जाए लेकिन यह आम लोगों के लिए 2027 में ही उपलब्ध हो, फिलहाल यह भी साफ नहीं है कि यह ऑडियो हेडसेट दिखने में कैसा होगा और इसमें कौन-कौन से AI फीचर्स दिए जाएंगे लेकिन माना जा रहा है कि यह ChatGPT जैसे AI टूल्स के साथ जुड़ा होगा।

OpenAI ने पहले अपने AI डिवाइस को लेकर अलग दावा किया था

हालांकि इस पूरे दावे पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। पिछले साल OpenAI और जॉनी आइव से जुड़े एक कोर्ट केस के दौरान एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट सामने आया था। इस 26 पेज के डिक्लेरेशन में OpenAI के Chief Hardware Officer टैंग टैन ने साफ कहा था कि कंपनी का पहला AI डिवाइस ना तो इन-ईयर डिवाइस होगा और ना ही कोई पहनने वाला (wearable) प्रोडक्ट, अगर नया दावा सही निकलता है तो इसका मतलब होगा कि कंपनी ने पहले दी गई जानकारी के विपरीत बयान दिया, जो कि कम संभावना वाली बात है, फिलहाल सच्चाई क्या है यह तो OpenAI के आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ होगा।