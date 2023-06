OnePlus Fold स्मार्टफोन के हाल ही में रेंडर्स ऑनलाइन लीक हुए थे। इन रेंडर्स में वनप्लस के फोल्डेबल फोन का डिजाइन देखने को मिला था। वहीं, अब इस फोल्डेबल फोन के स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन लीक हो गए हैं। लीक फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में 7.8 इंच का 2K डिस्प्ले दिया जाएगा। इसके अलावा, बाहरी डिस्प्ले 6.3 इंच का होगा। दोनों ही डिस्प्ले का रिफ्रेश रेच 120Hz होगा। इसके अलावा, फोन Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर से लैस होगा, जिसके साथ 16GB RAM मिलेगी। सेल्फी के लिए इसमें डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें 32MP कैमरा का प्राइमरी और 20MP का सेकेंडरी कैमरा मिल सकता है। आइए जानते हैं Oneplus के फोल्डेबल फोन से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - OnePlus की बड़ी तैयारी, जल्द लॉन्च करेगा फोल्डेबल स्मार्टफोन

Steve Hemmerstoffer (aka onleaks) ने अपने ट्विटर हैंडल पर OnePlus Fold उर्फ OnePlus V Fold स्मार्टफोन के सभी स्पेसिफिकेशन की जानकारी दी है। बता दें, इससे पहले इसी टिप्सटर ने फोन के रेंडर्स ऑनलाइन लीक किए थे। वहीं, अब उन्होंने सभी फीचर्स लॉन्च से पहले लीक कर दिए हैं। Also Read - OnePlus ला रहा अपना पहला फोल्डेबल और फ्लिप फोन, Samsung की बढ़ेगी टेंशन

Soooo #FutureSquad… Last week, I revealed the design of #OnePlus first foldable phone… Today, I’m back with its complete and final specs sheet!…😏

On behalf of @mysmartprice 👉🏻 https://t.co/2yVnMO7YoL pic.twitter.com/W0yIlY1Ow8

