OnePlus कंपनी साल 2023 में अपना पहला फोल्डेबल फोन लाने की तैयारी कर रहा है। कुछ समय पहले ही कंपनी ने ऑफिशियली ऐलान किया कि वनप्लस का फोल्डेबल फोन साल 2023 की तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च टाइमलाइन के अलावा, कंपनी ने फिलहाल OnePlus V Fold फोन से जुड़ी अन्य किसी प्रकार की जानकारी शेयर नहीं की है। हालांकि, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस फोन की पहली झलक रिवील कर दी गई है। लीक रिपोर्ट में वनप्लस फोल्डेबल फोन के रेंडर्स लीक किए गए हैं, जिसमें फोन का फोल्डेबल डिजाइन देखा जा सकता है।

Smartprix की लेटेस्ट रिपोर्ट में टिप्सटर Steve Hemmerstoffer (aka onleaks) के हवाले से OnePlus V Fold का फर्स्ट लुक लीक किया गया है। यह CAD-बेस्ड रेंडर्स है, जिसमें वनप्लस के पहले फोल्डेबल फोन का डिजाइन सभी एंगल्स से देखने को मिला है।

OK #FutureSquad… Here comes your closest and most comprehensive look at #OnePlus‘s first foldable device, which I assume will be unveiled as #OnePlusFold (likely) or #OnePlusVFold! You’re welcome…😏

On behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/GIBPk2PDLC pic.twitter.com/cYN3bLkqIK

— Steve H.McFly (@OnLeaks) June 20, 2023