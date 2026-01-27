comscore
Windows 11 यूजर्स के लिए बड़ी खबर, Outlook क्रैश समस्या के लिए Microsoft ने जारी किया इमरजेंसी अपडेट

Windows 11 यूजर्स के लिए राहत की खबर है, Microsoft ने Outlook के बार-बार क्रैश होने और क्लाउड फाइलों से जुड़ी गंभीर समस्याओं को ठीक करने के लिए इमरजेंसी अपडेट जारी किया है। जनवरी 2026 के अपडेट के बाद कई यूजर्स को काम में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jan 27, 2026, 09:10 AM (IST)

Windows 11 OS
Microsoft ने Windows 11 यूजर्स के लिए एक और इमरजेंसी अपडेट जारी किया है। यह अपडेट जनवरी 2026 में आए Windows अपडेट के बाद सामने आई गंभीर समस्याओं को ठीक करने के लिए लाया गया है। खासतौर पर यह पैच Microsoft Outlook के बार-बार क्रैश होने की समस्या को सुलझाता है। कई यूजर्स ने शिकायत की थी कि Outlook अचानक बंद हो जा रहा है या फिर खुल ही नहीं रहा। कंपनी ने माना कि यह दिक्कत जनवरी अपडेट के बाद शुरू हुई और इससे रोजाना काम करने वाले लाखों यूजर्स को परेशानी हुई।

जनवरी अपडेट के बाद Outlook और क्लाउड फाइल्स में समस्याएं सामने आईं

इस नए अपडेट में सिर्फ Outlook ही नहीं, बल्कि क्लाउड स्टोरेज से जुड़ी फाइलों की समस्याओं को भी ठीक किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक, 13 जनवरी 2026 के बाद जारी किए गए Windows अपडेट इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐप्स क्लाउड-आधारित फाइलों को खोलने या सेव करने में अटक रहे थे। OneDrive, Dropbox जैसे क्लाउड स्टोरेज में रखी फाइलों के साथ काम करते समय ऐप्स फ्रीज हो जाते थे या एरर मैसेज दिखाने लगते थे। खासतौर पर Outlook में जब PST फाइलें OneDrive पर सेव होती थीं, तब ऐप या तो हैंग हो जाता था या फिर पूरी तरह क्रैश हो जाता था।

Outlook से जुड़ी इस समस्या को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या कहा

Outlook से जुड़ी इस समस्या को लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने साफ बताया कि कुछ खास कॉन्फिगरेशन में, जहां PST फाइलें सीधे OneDrive पर रखी गई थीं, वहां Outlook पूरी तरह अनरिस्पॉन्सिव हो सकता था। कई मामलों में यूजर्स को Task Manager खोलकर Outlook को बंद करना पड़ता था या फिर पूरे सिस्टम को रीस्टार्ट करना पड़ता था। यह समस्या खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा थी जो ऑफिस वर्क, ईमेल और जरूरी डेटा के लिए Outlook पर निर्भर रहते हैं। नए इमरजेंसी अपडेट का मकसद इन सभी दिक्कतों को खत्म करना और क्लाउड फाइलों तक बिना रुकावट पहुंच सुनिश्चित करना है।

माइक्रोसॉफ्ट पहले भी जारी कर चुका है इमरजेंसी अपडेट 

हालांकि यह पहला इमरजेंसी अपडेट नहीं है। इससे कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक और जरूरी अपडेट जारी किया था, जिसमें Windows 11 सिस्टम के अचानक रीस्टार्ट होने की समस्या को ठीक किया गया था। यह दिक्कत तब सामने आती थी जब यूजर अपने PC को शटडाउन या हाइबरनेशन मोड में डालने की कोशिश करते थे। माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, यह समस्या मुख्य रूप से उन सिस्टम्स में थी जिनमें Secure Launch फीचर चालू था, जो स्टार्टअप के दौरान फर्मवेयर-लेवल हमलों से सुरक्षा देता है।