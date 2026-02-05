AI से कमाई का नया तरीका, Microsoft ने पब्लिशर्स के लिए लॉन्च किया ये खास प्लेटफॉर्म

Microsoft ने AI के बढ़ते इस्तेमाल के बीच पब्लिशर्स को सही पेमेंट दिलाने के उद्देश्य से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम Publisher Content Marketplace (PCM) है। यह प्लेटफॉर्म खासतौर पर उन कंपनियों और पब्लिशर्स के लिए बनाया गया है, जो AI मॉडल्स के लिए कंटेंट का नैतिक और पारदर्शी तरीके से यूज करना चाहते हैं। Microsoft का कहना है कि PCM के जरिए पब्लिशर्स और AI डेवलपर्स के बीच कंटेंट लाइसेंसिंग की प्रक्रिया आसान होगी और दोनों को फायदा मिलेगा। अब पब्लिशर्स को अलग-अलग कंपनियों से डील करने की झंझट नहीं उठानी पड़ेगी और AI कंपनियां भी भरोसेमंद कंटेंट का इस्तेमाल कर सकेंगी।

AI के दौर में पब्लिशर्स और कंपनियों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था

Microsoft के मुताबिक, AI और चैटबॉट्स के आने के बाद से कई पब्लिशर्स ने यह चिंता जताई थी कि उनका कंटेंट बिना अनुमति और पेमेंट के AI मॉडल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं कई AI कंपनियां भी चाहती थीं कि वे कंटेंट के बदले पब्लिशर्स को पेमेंट करें, लेकिन हर पब्लिशर से अलग-अलग समझौते करना मुश्किल और समय लेने वाला काम था। ऐसे में Publisher Content Marketplace एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां छोटे ब्लॉगर्स से लेकर बड़े न्यूज़ ऑर्गनाइजेशन तक अपने कंटेंट को रजिस्टर कर सकते हैं और AI कंपनियां उसे लाइसेंस के तहत इस्तेमाल कर सकती हैं।

पब्लिशर्स को कंटेंट पर पूरा कंट्रोल

इस मार्केटप्लेस की खास बात यह है कि इसमें पब्लिशर्स को पूरा कंट्रोल दिया गया है। वे खुद तय कर सकते हैं कि उनका कंटेंट किस तरह, कहां और किस शर्त पर AI सिस्टम्स में इस्तेमाल होगा। साथ ही PCM में ऐसे टूल्स दिए गए हैं, जिनसे कंटेंट के इस्तेमाल को ट्रैक किया जा सकता है और उसी के आधार पर पेमेंट तय होता है। अगर कोई AI कंपनी किसी कंटेंट को एक्सेस या रेफर करती है, तो उससे होने वाली कमाई का हिस्सा सीधे पब्लिशर को मिलेगा। Microsoft का कहना है कि यह प्लेटफॉर्म ‘यूसेज-बेस्ड रिपोर्टिंग’ भी देगा, जिससे पब्लिशर्स यह समझ पाएंगे कि उनका कंटेंट कहां ज्यादा वैल्यू पैदा कर रहा है।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

कौन-कौन से बड़े पब्लिशर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं

Microsoft ने यह भी बताया कि यह प्लेटफॉर्म कई बड़े अमेरिकी पब्लिशर्स के साथ मिलकर डिजाइन किया गया है। इनमें The Associated Press, Business Insider, Condé Nast, Hearst Magazines, People, USA Today और Vox Media जैसे नाम शामिल हैं, फिलहाल कंपनी AI डेवलपर्स और अन्य कंपनियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और इच्छुक लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। Microsoft ने यह भी खुलासा किया है कि Yahoo पहले ही एक डिमांड पार्टनर के रूप में इससे जुड़ चुका है।