Lava Agni 2 5G स्मार्टफोन भारत में 16 मई को लॉन्च होने वाला है। इस डिवाइस का लैंडिंग पेज शॉपिंग वेबसाइट अमेजन इंडिया (Amazon India) पर लाइव हो गया है, जिससे पुष्टि हो गई है कि इसकी सेल इस ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से की जाएगी। इस ही बीच टिप्सटर सुधांशु अंभोर ने एक वीडियो साझा किया है। इस लीक वीडियो में अपकमिंग स्मार्टफोन लावा अग्नी 2 को देखा जा सकता है।

टिप्सटर सुधांशू अंभोर द्वारा शेयर की गई वीडियो को देखने से पता चलता है कि Lava Agni 2 फोन ग्लास रियर पैनल और गोल आकार के क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा। इसमें कर्व्ड स्क्रीन मिलेगी। इसके अलावा, फोन में 8GB रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज दी जाएगी। वहीं, यह फोन लेटेस्ट Android 13 पर काम करेगा।

It is the LAVA Agni 2 5G.

Some retailers have already got this phone.

Some retailers have already got this phone. https://t.co/T6sKNBY6wV pic.twitter.com/tev191FRRX

— Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) May 15, 2023