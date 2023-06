Kodak कंपनी ने भारत में नए स्मार्ट टीवी लाइनअप लॉन्च किए हैं। इन लाइनअप में Kodak 9X Pro TV सीरीज, Kodak CA Pro सीरीज और Kodak 4K QLED Matrix सीरीज के स्मार्ट टीवी शामिल है। खास बात यह है कि यह नए टीवी बजट रेंज में लॉन्च किए गए हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 10,499 रुपये है। इन नए टीवी मॉडल्स में आपको 32 इंच टीवी मॉडल्स से लेकर 75 इंच स्क्रीन साइज के टीवी मॉडल्स शामिल हैं। इन सभी मॉडल्स की सेल Flipkart पर उपलब्ध होगी। आइए जानते हैं कीमत और स्पेसिफिकेशन्स। Also Read - Kodak ने स्पेशल एडिशन स्मार्ट टीवी को भारत में किया लॉन्च, 6499 रुपये से कीमत शुरू

कंपनी ने Kodak 9X Pro TV सीरीज के तहत 32 इंच, 40, 42 इंच और 43 इंच के टीवी लॉन्च किए हैं। Kodak CA Pro सीरीज में 50 इंच, 55 इंच और 65 इंच के साइज शामिल है। Matrix QLED TV सीरीज में 75 इंच का 4K QLED TV शामिल है। कीमत की बात करें, तो 32 इंच मॉडल की कीमत 10,499 रुपये है। 40 इंच मॉडल की कीमत 16,499 रुपये, 42 इंच मॉडल की कीमत 16,999 रुपये और 43 इंच मॉडल की कीमत 17,999 रुपये है। Kodak CA Pro सीरीज के 50 इंच मॉडल की कीमत 27,999 रुपये, 55 इंच मॉडल की कीमत 29,999 रुपये और 65 इंच मॉडल की कीमत 43,999 रुपये है। Kodak 4K QLED Matrix सीरीज के 75 इंच मॉडल की कीमत 98,999 रुपये है। Also Read - Kodak भारत में 1 मई को लॉन्च करेगा 3 नए स्मार्ट टीवी, कीमत होगी सिर्फ 6,999 से शुरू!

Check the size before shop for it cuz it matters.

Now, you can hop on the even much bigger screen on QLED TV which comes in 75 inches also.#TheNextKodakExperience #kodaktv #QLEDtv #newlylaunched #shopkodak pic.twitter.com/Iv99F1O7mB

