Iran Internet Blackout: बाकी दुनिया से कटा ईरान, इंटरनेट पड़ा ठप

Iran Internet Blackout: अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया है, जिसके बाद से हालत बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी दौरान खबरें आ रही है कि ईरान में डिजिटल शटडाउन कर दिया गया है। जी हां, NetBlocks के मुताबिक, ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट नियर टोटल ब्लैकआउट पर पहुंच गया है। ईरान में इंटरनेट कनेक्टिविटी अब गिरकर सिर्फ 4 प्रतिशत रह गई है, जिससे ईरान के लोग अब पूरी दुनिया से कट चुके हैं। और पढें: कितना पावरफुल है इजरायल का Iron Dome और Arrow एंटी मिसाइल सिस्टम? कैसे किया ईरान की इन मिसाइल का सामना

NetBlocks ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए जानकारी दी कि ईरान पिछले 12 घंटे से ऑफलाइन है। जहां दूसरे देश ऐसी स्थिति में अपने लोगों से जुड़े रहने के लिए कनेक्टविटी को बेहतर बनाते हैं, वहीं ईरान इसके उल्ट काम कर रहा है।

⚠️ Update: #Iran‘s internet blackout has now passed the 24-hour mark with national connectivity flatlining at 1% of ordinary levels. The measure limits civic engagement at a key moment for the country’s future after the killing of Ayatollah Khamenei in US and Israeli airstrikes. pic.twitter.com/W4jDgds1Ty — NetBlocks (@netblocks) March 1, 2026

इंटरनेट क्यों हुआ ठक

माना जा रहा है कि ईरान सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया होगा ताकि हमलों की तस्वीरें व वीडियो बाकी दुनिया तक न पहुंचे। इसके अलावा, कई सरकार गलत सूचना व अफवाह को फैलने से रोकने के लिए भी इंटरनेट को ठप कर देती है। ईरानी सरकार ने सुरक्षा कारणों को हवाला देते हुए इंटरनेट को काटने की जानकारी दी है। इंटरनेट न होने की वजह से अब ईरानी यूजर्स किसी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।

आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि ईरान ने इस तरह इंटरनेट बंद किया हो। इससे पहले भी ईरान ने कई बार कनेक्टिविटी को ब्लॉक किया है। रिपोर्ट्स की मानें, तो साल की शुरुआत में सरकार विरोधी प्रदर्शन को रोकने के लिए भी सरकार ने देश में इंटरनेट को ठप कर दिया था। इंटरनेट बंद होने के वजह से ईरान में इस वक्त क्या कुछ हो रहा है इसकी सटिक जानकारी अभी सामने नहीं आ रही है।