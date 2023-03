Google एक वायरेलस सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जिसका नाम Google Fi है। अब इस सर्विस का इस्तेमाल iPhone 12 यूजर्स भी कर सकेंगे। आईफोन 12 या उससे ऊपर के मॉडल को लेटेस्ट अपडेट के साथ फोन को अपडेट करने होगा, उसके बाद गूगल की सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। Google Fi में Wi-Fi hotspots, सेल्यूलर नेटवर्क और सिम कार्ड से मिलने वाला डाटा भी शामिल है। गूगल ने इसके लिए कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। इसके बाद यूजर्स को एक ही प्लान के अंदर ढेरों ढेरों सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस मिलती है।

Google Fi 5G की मदद से यूजर्स एक ही प्लान में कई टेलीकॉम कंपनियों की सर्विस का इस्तेमाल कर सकता है। इसमे यूजर्स को मुफ्त इंटरनेशनल रोमिंग मिलती है। Google Fi 5G एक ही स्थान कई टेलिकॉम सर्विस को एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसमें डिवाइस स्ट्रांग नेटवर्क के साथ आसानी से फोन को कनेक्ट करके मजबूत नेवटर्क कनेक्टिविटी देगा।

Google Fi 5G एक ही प्लान में ढेर सारे टेलिकॉम नेटवर्क को एक्सेस करने की सुविधा मिलती है। यह सर्विस स्ट्रांग नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ डिवाइस को आसानी से कनेक्ट कर देता है और यूजर्स को Mobile number Port आदि करने की जरूरत नहीं होती है।

iPhone® users 🤝 Fi

Get fast 5G coverage on all 5G-compatible phones on Fi – now available for iPhone®.

Learn how to turn it on → https://t.co/xcOJZ9sOGK

— Google Fi (@googlefi) March 29, 2023