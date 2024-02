iPhone 16 सीरीज लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में इस सीरीज से जुड़ी बड़ी ही खास बात सामने आई है। लीक की मानें, तो साल 2024 में आने वाली आईफोन 16 सीरीज में Apple कंपनी 4 नहीं बल्कि 5 मॉडल्स लॉन्च करेगी। जी हां, लीक की मानें तो इस साल कंपनी दो नए iPhone 16 SE मॉडल्स को लॉन्च कर सकती है, जिसमें एक प्लस मॉडल शामिल होगा। इस तरह इस साल सीरीज में iPhone 16 SE, iPhone 16 Plus SE, iPhone 16, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max मॉडल्स पेश हो सकते हैं। लीक में इन नए मॉडल्स के स्पेसिफिकेशन और कीमत से जुड़ी डिटेल्स भी रिवील की गई है। आइए जानते हैं डिटेल्स।

Majin Bu टिप्सटर ने अपने X (Twitter) हैंडल के जरिए iPhone 16 सीरीज से जुड़ी जानकारी लीक की है। टिप्सटर की मानें, तो कंपन 2024 में iPhone 16 सीरीज के तहत 4 नहीं बल्कि 5 आईफोन मॉडल्स को लॉन्च करेगी। इसमें iPhone 16 SE, iPhone 16 Plus SE, iPhone 16, iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max मॉडल्स शामिल होंगे। पोस्ट में टिप्सटर ने इन सभी आईफोन की झलक भी पेश की है।

I recently came into possession of a table that appears to illustrate that the iPhone 16 lineup will merge with the SE lineup. Based on what is reported in this image of which I have no information on the source, it seems that Apple is working on an iPhone 16 SE, a 16 Plus SE… pic.twitter.com/4ng2oU86ew

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 12, 2024