Infinix ने अपने लैपटॉप पोर्टफोलियो को एक्सपेंड करते हुए भारत में एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया है। यह लैपटॉप Infinix INBook X2 Slim है। कंपनी ने इस लैपटॉप को 3 प्रोसेसर वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसमें 11th-generation Intel Core i3, i5 और i7 वेरिएंट्स मिलते हैं। इसके साथ इसमें 16GB तक का RAM और 1TB स्टोरेज दी गई है। लैपटॉप की बॉडी Aluminum alloy metal से बनी है। आइए जानते हैं इसकी कीमत, उपलब्धता और स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स।

जैसे कि हमने बताया Infinix INBook X2 Slim लैपटॉप तीन प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया गया है। 11th-generation Intel Core i3 प्रोसेसर में 8GB RAM + 256GB स्टोरेज मिलता है, जिसकी कीमत 29,990 रुपये है। इसका एक 8GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, जिसकी कीमत 31,990 रुपये है। डिस्काउंट के साथ आप इन मॉडल्स को आप क्रमश: 29,990 रुपये और 30,990 रुपये में खरीद सकेंगे।

The all-new Infinix INBook X2 Slim is here, starting at just Rs. 27,990*! 🤯

Sale starts on 9th June, 12 noon, only on Flipkart 😍

Click here to know more: https://t.co/W5vjoyl0j7 pic.twitter.com/ccQfqWIkqz

— Infinix India (@InfinixIndia) June 2, 2023