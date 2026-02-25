comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Indian Government Bans 5 Ott Platforms Over Objectionable Content Violations Altt Balaji

ALTT Balaji के बाद सरकार ने इन 5 OTT प्लेटफॉर्म्स पर को किया बैन

सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर बड़ा कदम उठाया है। Ministry of Information and Broadcasting ने नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को देशभर में ब्लॉक कर दिया है। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 25, 2026, 04:38 PM (IST)

OTT apps banned
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

डिजिटल स्ट्रीमिंग की दुनिया में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। ANI की रिपोर्ट्स के अनुसार Ministry of Information and Broadcasting ने IT Act और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 5 OTT प्लेटफॉर्म्स को बंद (ब्लॉक) कर दिया है। सरकार के अनुसार, इन प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया जा रहा था। इस तरह का कंटेंट समाज के नियमों के खिलाफ माना गया और इससे बच्चों और युवाओं पर गलत असर पड़ सकता था। इसी कारण सरकार ने इनके ऐप और वेबसाइट को पूरे देश में बंद करने का आदेश दिया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे तुरंत इन प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस रोक दें, ताकि कोई भी यूजर इन्हें इस्तेमाल न कर सके। news और पढें: सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी दी, अब नहीं चलेंगे इस तरह के कंटेंट

किन-किन OTT प्लेटफॉर्म्स को किया गया ब्लॉक और उन पर क्या आरोप हैं?

सरकार द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक जिन प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है, उनमें MoodX, VIPKoyal, Playpro, Digi Movieplex और FeelJugnu शामिल हैं। इन सभी पर आरोप है कि ये लंबे समय से बेहद बोल्ड दृश्य, आपत्तिजनक कहानियां और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ कंटेंट दिखा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। जांच के बाद मंत्रालय ने पाया कि ये प्लेटफॉर्म्स तय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी उसी जिम्मेदारी के साथ कंटेंट दिखाना चाहिए, जैसे टीवी या फिल्मों में सेंसर नियम लागू होते हैं।

2025 में किन 25 OTT प्लेटफॉर्म्स पर पहले बैन लगाया गया था?

यह कदम जुलाई 2025 में हुई बड़ी कार्रवाई जैसा ही है, जब सरकार ने 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया था। उस समय जिन ऐप्स और वेबसाइट्स पर रोक लगी थी, उनमें ALTT, ULLU, Big Shots App, Desiflix, Boomex, Navarasa Lite, Gulab App, Kangan App, Bull App, Jalva App, ShowHit, Wow Entertainment, Look Entertainment, Hitprime, Feneo, ShowX, SoI Talkies, Adda TV, HotX VIP, Hulchul App, MoodX, NeonX VIP, Fugi, Mojflix और Triflicks शामिल थे। सरकार ने तब भी कहा था कि ये प्लेटफॉर्म्स अश्लील और आपत्तिजनक चीजें दिखा रहे थे।

ALTT को लेकर एकता कपूर ने क्या सफाई दी थी?

इन प्लेटफॉर्म्स में से ALTT को लेकर खास चर्चा हुई थी, क्योंकि इसका संबंध मशहूर प्रोड्यूसर Ekta Kapoor से जुड़ा रहा है। एक इंटरव्यू में एकता कपूर ने बताया था कि उन्होंने ALTT को एक बोल्ड और अलग तरह का प्लेटफॉर्म बनाने के इरादे से शुरू किया था। उनका कहना था कि उनका मकसद सेक्स को सामान्य विषय के रूप में पेश करना था, लेकिन बाद में कुछ कंटेंट उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही ALTT उनकी कंपनी के पास है, लेकिन वह खुद इसकी रोजमर्रा की एक्टिविटी को नहीं देखतीं और इसके लिए एक अलग टीम जिम्मेदार है।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

 