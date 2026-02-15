comscore
India AI Impact Summit: भारत नहीं आ रहे Nvidia के CEO जेन्सन हुआंग, ये बड़े नाम सम्मेलन में होंगे शामिल, देखें लिस्ट

India AI Impact Summit 2026 की शुरुआत होने वाली है। इस सम्मेलन में देश-विदेश के कई टेक दिग्गज शामिल होने वाले हैं। साथ ही Nvidia के सीईओ ने अपना भारत दौरान रद्द कर दिया है। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Feb 15, 2026, 01:43 PM (IST)

India AI Impact Summit: महज 1 दिन बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण AI सम्मेलन होने वाला है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी से होने वाली है, जो कि 20 फवरी तक चलने वाला है। भारत में होने वाले इस एआई सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, टेक प्रमुख व विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस लिस्ट में Google के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर Anthropic के डारियो अमोदेई भारत का दौरा करेंगे। कहा जा रहा था कि इस लिस्ट में Nvidia के सीईओ Jensen Huang का नाम भी शामिल था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ऐन वक्त पर उन्होंने अपना भारत दौरान रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: India AI Impact Summit 2026: दिल्ली में कब से होगा शुरू, ग्लोबल साउथ के लिए क्यों है इतना अहम?

लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें, तो Nvidia के सीईओ Jensen Huang अब India AI Impact Summit में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल, इसके पीछे की वजह साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि अपिरहार्य हालातों के कारण जेन्सन हुआंग इस वक्त भार की यात्रा नहीं कर सकेंगे। news और पढें: HP ने भारत में लॉन्च किया HyperX OMEN 15 गेमिंग लैपटॉप, जानिए कीमत और फीचर्स

कब शुरू हो रहा India AI Impact Summit

जैसे कि हमने बताया India AI Impact Summit की शुरुआत भारत में 16 फरवरी से हो रही है, जिसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। यह सम्मेलन 20 फरवरी तक जारी रहेगा। इस सम्मेल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा, इस इवेंट में देश-दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ व राष्ट्राध्यक्ष आदि शामिल होंगे। news और पढें: Microsoft ने पेश की नई AI Chip, Nvidia को सीधे टक्कर देने की है तैयारी

कौन-कौन इस सम्मेलन में होगा शामिल?

  • Google & Alphabet के CEO- सुंदर पिचाई
  • OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन
  • Reliance Industries के Chairman & MD- मुकेश डी अंबानी
  • Gates Foundation- बिल गेट्स
  • Google DeepMind के CEO और Co-founder सर डेमिस हसाबिस
  • Anthropic के सीईओ- डारियो अमोदेई
  • Qualcomm के सीईओ- क्रिस्टियानो आमोन
  • Microsoft के प्रेसिडेंट- ब्रैड स्मिथ
  • Accenture की सीईओ जुली स्वीट
  • Nvidia के Executive Vice President, जय पुरी
  • Infosys के सीईओ- सलिल पारेख
  • Meta के Chief AI Officer एलेक्जेंडर वांग
  • Mistral AI के सीईओ- Arthur Mensch
  • Adobe के सीईओ- Shantanu Narayen
  • Cloudflare के सीईओ Matthew Prince