India AI Impact Summit: महज 1 दिन बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण AI सम्मेलन होने वाला है। इसकी शुरुआत 16 फरवरी से होने वाली है, जो कि 20 फवरी तक चलने वाला है। भारत में होने वाले इस एआई सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, टेक प्रमुख व विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस लिस्ट में Google के सीईओ सुंदर पिचाई से लेकर Anthropic के डारियो अमोदेई भारत का दौरा करेंगे। कहा जा रहा था कि इस लिस्ट में Nvidia के सीईओ Jensen Huang का नाम भी शामिल था, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ऐन वक्त पर उन्होंने अपना भारत दौरान रद्द कर दिया है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें, तो Nvidia के सीईओ Jensen Huang अब India AI Impact Summit में हिस्सा नहीं लेंगे। फिलहाल, इसके पीछे की वजह साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि अपिरहार्य हालातों के कारण जेन्सन हुआंग इस वक्त भार की यात्रा नहीं कर सकेंगे।

कब शुरू हो रहा India AI Impact Summit

जैसे कि हमने बताया India AI Impact Summit की शुरुआत भारत में 16 फरवरी से हो रही है, जिसका आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। यह सम्मेलन 20 फरवरी तक जारी रहेगा। इस सम्मेल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा, इस इवेंट में देश-दुनिया की टॉप कंपनियों के सीईओ व राष्ट्राध्यक्ष आदि शामिल होंगे।

कौन-कौन इस सम्मेलन में होगा शामिल?