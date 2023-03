How to check 10th bihar board result 2023 On biharboardonline.com: बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा का रिजल्ट आज आ सकता है और इसकी संभावित टाइमिंग दोपहर 1:30 बजे की है। इस साल बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 6.33 लाख छात्र शामिल हुए थे। इस साल करीब 1500 एग्जाम सेंटर पर परीक्षा का आयोजन हुआ। हम छात्रों को सलाह देते हैं कि रिजल्ट आने से पहले छात्र अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड संबंधित जानकारी को बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले से भरकर रखें। Also Read - BSEB Bihar Board Result: बिहार बोर्ड रिजल्ट आया, Online और SMS से ऐसे चेक करें रिजल्ट

बिहार बोर्ड में 10वीं की परीक्षा दे चुके छात्र या उनके परिजन रिजल्ट चे करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स के अलावा BSEB के Twitter और Facebook के ऑफिशियल हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Bihar Class 10th board रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर करें चेक

biharboardonline.com

biharboardonline.bihar.gov.in

secondary.biharboardonline.co

बिहार बोर्ड रिजल्ट कैसे करें चेक

ऑफिशियल वेबासाइट (results.biharboardonline.com) पर विजिट करें।

मैट्रिक रिजल्ट टैब पर क्लिक करें।

इसके बाद लॉगइन क्रेडेंशियल भरें।

इसके बाद यूजर्स स्क्रीन पर अपना रिजल्ट देख पाएंगे।

भविष्य के लिए डाउनलोड करके भी कर सकते हैं।

फेक वेबसाइट से बचें

बिहार बोर्ड के 10वीं की परीक्षा आते ही साइबर फ्रॉड करने वाले हैकर्स भी एक्टीवेट हो गए हैं। इस दौरान अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर रिजल्ट बताने का दावा किया जाएगा, लेकिन हमारा दावा है कि छात्र ऑफिशियल वेबसाइट (biharboardonline.bihar.gov.in) पर जाकर ही अपना रिजल्ट चेक करें।