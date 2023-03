Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In) ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए चेतावनी जारी की है। CERT-In ने सिक्योरिटी वॉर्निंग जारी करते हुए जानकारी दी है कि कुछ एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में (Vulnerabilities) खामियां पाई गई हैं। इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर्स यूजर्स के निजी डेटा को आसानी से हासिल कर सकते हैं। IT मंत्रालय की टीम ने वल्नरबिलिटी को हाई रिस्क रेटिंग दी है। चेतावनी जारी करते हुए सरकारी बॉडी ने यूजर्स को तुरंत अपने एंड्रॉइड डिवाइस अपडेट कर लेने की सलाह दी है। Also Read - Samsung Galaxy, Oppo, Vivo... स्मार्टफोन वाले हो जाएं अलर्ट, भारत सरकार ने दी खतरे की वॉर्निंग

CERT-In ने अपनी वेबसाइट के जरिए जानकारी दी है कि Android 11, Android 12, Android 12L और Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम में यह (Vulnerabilities) खामियां पाई गई हैं। ऐसे में अगर आपके डिवाइस इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, तो यह खामियां आपको भी प्रभावित कर सकती हैं। टीम का कहना है कि अटैकर्स इन खामियों का फायदा उठाकर यूजर्स का निजी या फिर कह लें संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं।

Cert-In has published Vulnerability Notes on its website (23-03-2023)

Multiple Vulnerabilities in Ciscohttps://t.co/UwehrDtoNn

Multiple Vulnerabilities in Android OShttps://t.co/KE4ITqfSWP

Multiple Vulnerabilities in Google Chromehttps://t.co/MDYiJsOW7F

— CERT-In (@IndianCERT) March 23, 2023