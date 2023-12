Google Gemini नया AI मॉडल लॉन्च हो गया है। गूगल ने OpenAI के चैटबॉट ChatGPT 4 को कड़ी टक्कर देने के लिए Gemini पेश किया है। आर्टिफ‍िशियल इंटेलिजेंस (AI) का चलन समय के साथ-साथ बढ़ता जा रहा है। इस दौड़ में OpenAI से लेकर Google तक, कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं। अब गूगल एक एडवांस AI मॉडल लॉन्च कर इस क्षेत्र में और भी आगे बढ़े रहा है। से Google Bard और Pixel फोन पर उपलब्ध करा दिया गया है। Google ने अपनी पैरेंट कंपनी Alphabet ने AI रिसर्च यूनिट DeepMind के साथ इसे बनाया है। यह AI मॉडल एक मल्टीमॉडल जैसा है। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीच पढ़ें।

Gemini 1.0. एआई मॉडल टेक्स्ट और फोटो से लेकर कोड और ऑडियो तक कई प्रकार के डेटा और कामों से डील कर सकता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के अनुसार, यह इस बात से प्रेरित है कि मनुष्य दुनिया को कैसे समझते हैं और उसके साथ कैसे बातचीत करते हैं।

इसे मल्टीमॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि यह अलग-अलग सिस्टम पर भरोसा किए बिना विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को कम्बाइन कर सकता है।

जेमिनी 1.0 तीन अलग-अलग वेरिएंट नैनो, प्रो और अल्ट्रा में आया है। नैनो बेस वेरिएंट है और यह ऑन-डिवाइस टास्क के लिए है। प्रो प्रीमियम और स्केलेबल है और इसे Google के कई प्रोडक्ट और सर्विस जैसे बार्ड, सर्च, विज्ञापन, क्रोम और डुएट AI के लिए है। अल्ट्रा टॉप सबसे अच्छा वेरिएंट है और अगले साल चुनिंदा ग्राहकों, डेवलपर्स और भागीदारों के लिए उपलब्ध होगा।

Google ने Bard का एक एडवांस वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें Gemini का प्रो वेरिएंट बेहतर ट्यून किया गया है। एडवांस बार्ड चैटबॉट उन्हीं 170 देशों और क्षेत्रों में मिलेगा, जहां बार्ड वर्तमान में उपलब्ध है। इसे 2024 तक अन्य जगह पहुंचाया जाएगा। 2024 में Gemini अल्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। Google का दावा है कि जेमिनी 1.0 अब तक का सबसे अच्छा और सामान्य मॉडल है। गूगल का यह मॉडल AI के क्षेत्र में एक नया मुकाम हासिल कर सकता है। Google Pixel 8 Pro में Nano वेरिएंट मिल रहा है।

