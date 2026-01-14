Google का Veo 3.1 AI मॉडल हुआ अपग्रेड, अब बनाएगा YouTube Shorts और Instagram Reels जैसे वर्टिकल वीडियो

Google ने अपने लेटेस्ट वीडियो जनरेशन AI मॉडल Veo 3.1 को बड़े अपग्रेड के साथ पेश किया है। इस नए अपडेट का मकसद क्रिएटर्स के लिए वीडियो बनाना और भी आसान, तेज और ज्यादा प्रोफेशनल बनाना है खास बात यह है कि अब Veo 3.1 सीधे 9:16 वर्टिकल वीडियो बना सकता है, जिन्हें बिना क्रॉप किए YouTube Shorts, Instagram Reels और TikTok पर अपलोड किया जा सकता है। इससे कंटेंट क्रिएटर्स का काफी समय बचेगा और वीडियो की क्वालिटी भी बनी रहेगी। Google के मुताबिक, यह अपडेट Veo 3.1 को OpenAI के Sora 2 जैसे एडवांस वीडियो AI मॉडल्स के काफी करीब ले आता है। और पढें: Jio यूजर्स की बल्ले-बल्ले, 35,100 रुपए वाला Google AI Pro प्लान मिलेगा बिल्कुल फ्री, पूरे 18 महीनों तक

सबसे बड़ा फीचर

इस अपग्रेड का सबसे बड़ा फीचर है ‘Ingredients to Video’, जिसे अब और बेहतर बना दिया गया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स एक या एक से ज्यादा रेफरेंस इमेज अपलोड करके उनके आधार पर वीडियो बना सकते हैं। पहले बेहतर रिजल्ट के लिए लंबे और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते थे लेकिन अब छोटे और आसान प्रॉम्प्ट से भी शानदार वीडियो तैयार हो जाएंगे। Google का कहना है कि Veo 3.1 अब इंस्ट्रक्शन्स को ज्यादा अच्छे से समझता है और रिच डायलॉग व बेहतर स्टोरीटेलिंग के साथ वीडियो जनरेट करता है। उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और एक इमेज देने पर AI सिनेमैटिक वीडियो तैयार कर सकता है।

कैरेक्टर और बैकग्राउंड कंसिस्टेंसी

नए अपडेट में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी पर भी खास ध्यान दिया गया है। इसका मतलब यह है कि वीडियो के दौरान किसी कैरेक्टर का चेहरा, हाव-भाव और लुक बदलता नहीं है, चाहे सीन या बैकग्राउंड बदल जाए। यह फीचर खासतौर पर उन क्रिएटर्स के लिए फायदेमंद है, जो एक ही कैरेक्टर के साथ कई वीडियो बनाकर लंबी कहानी तैयार करना चाहते हैं। इसके अलावा Veo 3.1 अब बैकग्राउंड, ऑब्जेक्ट्स और टेक्सचर को भी एक जैसा बनाए रख सकता है। यूजर्स एक ही ऑब्जेक्ट या सेटिंग को अलग-अलग सीन में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल और कनेक्टेड लगते हैं।

Trending Now

वर्टिकल वीडियो और 4K सपोर्ट

सबसे अहम बात यह है कि Veo 3.1 अब 1080p क्वालिटी को और बेहतर सपोर्ट करता है और साथ ही 4K रेजोल्यूशन अपस्केलिंग का ऑप्शन भी देता है, ताकि वीडियो बड़े स्क्रीन पर भी शानदार दिखें। यह फीचर फिलहाल YouTube Shorts, YouTube Create App और Gemini App में रोलआउट किया जा रहा है। एंटरप्राइज और डेवलपर्स के लिए यह मॉडल Flow App, Gemini API, Vertex AI और Google Vids में उपलब्ध है, हालांकि Google Vids में अभी 1080p और 4K सपोर्ट नहीं मिलेगा।