Google Service Down: गूगल की सेवाएं कुछ देर के लिए हुई ठप, यूजर्स को आई दिक्कत

Google Service Down: टेक कंपनी गूगल की सर्विसेज कुछ समय के लिए डाउन हो गई, जिसकी वजह से यूजर्स को YouTube, Gmail, Google Drive आदि एक्सेस करने में दिक्कत आ रही थी। कई यूजर्स ने सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच गूगल की सेवाओं में आई दिक्कत के बारे में सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया है। वहीं, वेबसाइट सर्विस ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector पर भी सैकड़ों यूजर्स ने गूगल की सर्विस डाउन को लेकर रिपोर्ट किया है।

गूगल की सर्विसेज डाउन होने के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में फिलहाल कंपनी की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। कई भारतीय यूजर्स ने Google की मुख्य सर्विसेज जैसे कि YouTube, Gmail और Google Drive को एक्सेस करने में आई दिक्कत को रिपोर्ट किया है।

User reports indicate Google is having problems since 11:22 AM IST. https://t.co/SdqzeCki60 RT if you’re also having problems #Googledown

— Down Detector India (@DownDetectorIN) March 23, 2023