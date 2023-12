Google, WhatsApp और X (Twitter) को कड़ी टक्कर देने के लिए एक नए फीचर पर काम कर रहा है। गूगल के Messages ऐप के लिए एक ऐसा फीचर डेवलप किया जा रह है, जो यूजर्स को व्हाट्सऐप की तरह मैसेज एडिट करने की सुविधा देगा। TheSpAndroid द्वारा देखे गए कोड के अनुसार, Google अपने Messages ऐप के लिए Edit Messages फीचर डेवलप कर रहा है। बता दें कि इस फीचर का रिफ्रेंश पहली बार 19 नवंबर, 2023 को ऐप के बीटा वर्जन में देखा गया था। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें।

अन्य मैसेजिंग ऐप में एडिट मैसेज फीचर तेजी से आ रहा है। इस कारण अब गूगल भी अपने Messages ऐप को और भी उपयोगी बनाने के लिए यह सुविधा लाने पर काम कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईफोन में यह फीचर पहले से ही मौजूद है।

Apple ने पिछले साल iOS 16 के साथ iMessage यूजर्स के लिए भेजे गए मैसेज को एडिट करने का ऑप्शन जोड़ा था। इससे पहले WhatsApp ने इससे पहले 2023 में इसी तरह की सुविधा जारी की थी। iMessage के लिए भेजे गए मैसेज को एडिट करने के लिए टाइम लिमिट दो मिनट और 15 मिनट है। गूगल मैसेज के लिए कोई समय सीमा होगी या नहीं, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। व्हाट्सऐप और Apple के बाद अब गूगल भी तेजी से इस ओर बढ़ रहा है।

TheSpAndroid द्वारा देखे गए एक कोड स्निपेट से पता चलता है कि यह सुविधा RCS मैसेजिंग प्रोटोकॉल के साथ काम करेगी। यह डेवलपमेंट Google द्वारा फोटोमोजी को मैसेज ऐप में पेश करने के तुरंत बाद आया है। यह सुविधा यूजर्स को दूसरे यूजर्स की फोटो के आधार पर पर्सनलाइज्ड इमोजी रिएक्शन बनाने और भेजने की सुविधा देती है। फिलहाल, यह सुविधा केवल बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। इसे आने वाले हफ्तों में सभी यूजर्स के लिए पेश किया जाएगा।

इस फीचर की घोषणा पिछले हफ्ते की गई थी और कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा था कि वह फोटोमोजी के रूप में भेजने के लिए अपने एक कुत्ते की फोटो का यूज करेंगे।

Thanks to the more than 1 billion active users who have enabled RCS in Google Messages! To celebrate, we’re introducing new features to Google Messages, including Photomoji. Excited to use one of my dog Jeffree:) https://t.co/4FUF6UbzzC pic.twitter.com/RzyyVCgKuP

— Sundar Pichai (@sundarpichai) December 1, 2023