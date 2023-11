BGMI, Free Fire Max नहीं, गूगल प्ले Best of 2023 में इस गेम का रहा दबदबा

Google ने आज 2023 के बेस्ट ऐप्स और गेमिंग ऐप्स की लिस्ट जारी की है। भारतीय यूजर्स गूगल प्ले स्टोर पर हर कैटेगरी में जिन ऐप्स को 2023 में सबसे ज्यादा पसंद किया, उनको गूगल ने इस लिस्ट में जगह दी है। गूगल प्ले स्टोर पर Monopoly Go! को बेस्ट गेम (2023) का खिताब मिला है। वहीं, Subway Surfers Blast को यूजर च्वॉइज गेम ऑफ 2023 मिले है। वहीं, मेड इन इंडिया गेम्स का अवार्ड Ballte Stars: 4v4 TDS & BR को मिला है। इन गेम्स के अलावा एक गेम ऐसा भी है, जिसने कई अवॉर्ड कैटेगरी में अपनी जगह बनाई और खिताब जीता है।

BGMI और Free Fire MAX भारत में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले मोबाइल गेम्स में से एक हैं। इन दोनों गेम्स में BGMI को बेस्ट ऑनगोइंग गेम 2023 का खिताब मिला है। वहीं, Free Fire Max को इस साल भारत में कोई खिताब नहीं मिला है। इस गेम के स्टैंडर्ड वर्जन को पिछले साल फरवरी में बैन किया गया था। BGMI की तरह ही इसके भारतीय वर्जन को 5 सितंबर को लॉन्च किया जाना था, लेकिन गेम की लॉन्चिंग तकनीकी दिक्कतों की वजह से टाल दी गई है।

Call of Dragons को कई खिताब

Best of 2023 के बेस्ट गेम की लिस्ट में Call of Dragons गेम को कई कैटेगरी में खिताब मिला है। इस गेम को बेस्ट ऑफ टैबलेट्स, बेस्ट मल्टी-डिवाइस गेम के साथ-साथ बेस्ट मल्टी-प्लेयर गेम का भी खिताब मिला है। आइए, जानते हैं गूगल प्ले स्टोर (इंडिया) पर 2023 की बेस्ट गेम्स के बारे में..

Best Game of 2023 (India): Monopoly GO!

Users’ Choice Game of 2023 (India): Subway Surfers Blast

Best Made In India: Battle Stars: 4v4 TDM & BR

Best Multiplayer:

1) Call of Dragons

2) Road to Valor: Empires

3) Undawn

Best Pick Up & Play:

1) Campfire Cat Cafe

2) Mighty Doom

3) Monopoly GO!

Best Indies:

1) Block Heads: Duel Puzzle Games

2) Kurukshetra: Ascension

3) Vampire Survivors

Best Story:

1) Honkai: Star Rail

2) Lost Words: Beyond the Page

3) MementoMori: AFKRPG

Best Ongoing:

1) Battlegrounds Mobile India

2) EA SPORTS FCTM Mobile Soccer

3) Pokémon GO

Best on Play Pass:

1) Linea: An Innerlight Game

2) Magic Rampage

3) Silly Royale -Devil Amongst Us

Best Multi-device Game:

1) Call of Dragons

Best for Tablets:

1) Call of Dragons

2) Doomsday: Last Survivors

3) Viking Rise

Best for Google Play Games on PC

1) Asphalt 9: Legends