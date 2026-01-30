Google ने लॉन्च किया Project Genie, अब बनाए अपनी खुद की वर्चुअल दुनिया और करें एक्सप्लोर

और पढें: Google ने Gemini 3 Pro फ्री यूजर्स के लिए लगाए नए लिमिट्स, जानें क्या बदल जाएगा

Google ने हाल ही में अपने नए AI Tool Project Genie लॉन्च किया है, जो यूजर्स को अपने खुद के इंटरैक्टिव वर्ल्ड बनाने की सुविधा देता है। इस टूल के जरिए लोग अपने क्रिएटिव आइडियाज को ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड में बदल सकते हैं, जिन्हें न सिर्फ देखा जा सकता है, बल्कि एक्सप्लोर भी किया जा सकता है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने खुद इस टूल के साथ समय बिताया और इसे ‘Out of This World’ बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसका एनाउंसमेंट किया और कहा कि यह टूल उनके लिए भी बेहद रोमांचक अनुभव रहा। और पढें: Google Nano Banana Pro: धमाल मचाने आ गया नया Tool, पहले से बेहतर बनाएगा इमेज, ऐसे करें यूज

Project Genie कैसे काम करता है और इसमें कौन-कौन से AI मॉडल हैं?

Project Genie Genie 3 AI मॉडल पर काम करता है, जो पिछले साल लिमिटेड रिसर्च प्रिव्यू के रूप में पेश किया गया था। इसके अलावा Google ने इसे Nano Banana Pro और Gemini के साथ इंटीग्रेट किया है, जिससे वर्चुअल वर्ल्ड में विजुअल्स और भी रियलिस्टिक बन जाते हैं। सुंदर पिचाई ने Project Genie से बने एक वीडियो का भी उदाहरण दिया, जिसमें एक एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन में घूमते हुए दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे वीडियो में दिखाया गया अनुभव अद्भुत है, वैसे ही यह टूल भी यूजर्स के लिए कमाल का अनुभव देगा। और पढें: Google Nano Banana और ChatGPT को टक्कर देगा यह AI टूल, मिलेंगी फोटोरियलिस्टिक इमेज

Project Genie में अपनी दुनिया कैसे बनाई जा सकती है?

इस टूल का इस्तेमाल करना बहुत आसान है। सबसे पहले यूजर को ‘World Sketching’ करना होता है। इसमें टेक्स्ट प्रॉम्प्ट या इमेजेज के जरिए AI को जानकारी दी जाती है, और AI इसका इस्तेमाल कर नए World, Characters और Environment बनाता है। यहां तक कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जैसे खिलौने की तस्वीर भी यूज की जा सकती है। एक बार वर्ल्ड बन जाने के बाद, यूजर इसे फर्स्ट-पर्सन या थर्ड-पर्सन व्यू में एक्सप्लोर कर सकते हैं। AI रियल टाइम में Environment और Interaction जेनरेट करता है, जिससे अनुभव ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। इसके अलावा यूजर पहले से बने वर्ल्ड को चुनकर उसे अपने अनुसार रिमिक्स भी कर सकते हैं, हालांकि गूगल ने बताया है कि यूजर किसी जेनरेटेड वर्ल्ड में केवल 60 सेकंड तक एक्सप्लोर कर सकते हैं और कभी-कभी वर्ल्ड पूरी तरह से असली जैसा नहीं दिख सकता।

Project Genie किन यूजर्स के लिए उपलब्ध है?

अभी Project Genie केवल AI Ultra सब्सक्राइबर यूजर्स के लिए ही अमेरिका में उपलब्ध है। गूगल के DeepMind के Diego Rivas के अनुसार, कंपनी इसे एक एक्सपेरिमेंटल टूल के रूप में लॉन्च कर रही है ताकि यह देखा जा सके कि लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। गूगल का मानना है कि भविष्य में यह टेक्नोलॉजी रोबोट्स को वास्तविक दुनिया में नेविगेट करने में भी मदद कर सकती है।

