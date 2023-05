Google I/O 2023 का इंतजार आज खत्म होने वाला है। गूगल के सबसे बड़े इवेंट का आयोजन आज रात को शुरू हो जाएगा। इसमें कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) के साथ-साथ कई धमाल प्रोडक्ट जैसे Pixel Tablet और Pixel Fold लॉन्च करेगी। फोन और टैबलेट के अलावा, आज कंपनी Android 14 पर अपडेट, Google AI फीचर्स और Google Pixel 7a से भी पर्दा उठा सकती है। कंपनी के इस इवेंट का लाइव स्क्रीम देखा जा सकेगा। आज हम आपको इस इवेंट में बताने वाले हैं कि आप कहां और कितने बजे से इवेंट को लाइव देख पाएंगे और इसमें क्या प्रोडक्ट लॉन्च होंगे। Also Read - Windows PC के लिए रोलआउट हुआ Nearby Share फीचर, यूजर्स के आएगा बहुत काम

Google I/O 2023 इवेंट आज यानी 10 मई, 2023 को रात 10:00 बजे से शुरू हो जाएगा। इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। आज नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके भी इवेंट लाइव देख पाएंगे।



पिछले काफी समय से गूगल के इस एंड्रॉयड टैबलेट का इंतजार किया जा रहा है। आज होने वाले इस इवेंट में कंपनी इसे लॉन्च कर सकती है। डिवाइस में गूगल की Tensor G2 चिप दिया गया है। इसमें 11 इंच का डिस्प्ले, 8GB RAM और 256GB तक स्टोरेज दिया गया है। डिवाइस USI 2.0 stylus,Wi-Fi 6 और दो 8MP के कैमरे दिए जाएंगे।

हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट में tipster SnooppyTech का दावा है कि कंपनी इस टैबलेट को 20 जून को लॉन्च करेगी। हालांकि, अभी कंपनी ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है।

कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह आज के इवेंट में अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन Google Pixel Fold को लॉन्च करेगी। कंपनी ने 4 मई को ट्वीट करके यह कन्फर्म किया था। फोन में बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें 7.69 इंच का इंनर डिस्प्ले और 6.79 इंच का आउटर डिस्प्ले दिया गया है। फोल्ड Amdroid 14 पर रन करेगा यह Oppo, Huawei और Samsung के फोन्स को कड़ी टक्कर देगा।

✨May The Fold Be With You✨ https://t.co/g6NUd1DcOJ #GoogleIO #PixelFold May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8

गूगल के इस इवेंट में Android 14, Chrome OS, Google Home से संबंधित भी कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।

Only one more sleep until #GoogleIO! Tune in tomorrow at 10am PT for our latest announcements, demos and more → https://t.co/VjK03gNdcM pic.twitter.com/tSLrNqZZ8E

— Google (@Google) May 9, 2023