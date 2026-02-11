comscore
Google सर्च से अब अश्लील कॉन्टेंट हटाना हुआ आसान, आ गया नया टूल, ऐसे करें इस्तेमाल

Google ने सर्च रिजल्ट में मौजूद अश्लील कॉन्टेंट को रिमूव करने का प्रोसेस आसान कर दिया है। अब आप 1 टूल की मदद से इस तरह के कॉन्टेंट को रिमूव करने की रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। जानें कैसे।

Published By: Manisha | Published: Feb 11, 2026, 05:35 PM (IST)

हाल ही में भारत सरकार ने AI जनरेटेड कॉन्टेंट और डीपफेक कॉन्टेंट पर सख्ती बरतते हुए नए IT नियम की घोषणा की थी। ठीक इसी के बाद अब Google ने एक नया टूल पेश किया है। इस टूल के जरिए अब गूगल आपको सर्च रिजल्ट से अपने निजी व संवेदनशील कॉन्टेंट को हटाने की सुविधा देता है। इस टूल को खासतौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि यूजर्स को सर्च रिजल्ट में दिखने वाले हार्मफुल कॉन्टेंट से प्रोटेक्ट किया जा सके। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Google Maps में जल्द आ सकता है ये कमाल का AI फीचर, यूजर्स को मिलेगी सीधे मैप्स से बातचीत करने की सुविधा

Google ने अपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट के जरिए नए टूल की जानकारी दी है। गूगल ने बताया कि अब यूजर्स आसानी से इंटरनेट पर मौजूद आपत्तिजनक कॉन्टेंट को रिमूव कर सकेंगे। इसके लिए अब एक नया टूल रिलीज हो गया है। इसके एक्सेस करने के लिए आपको उस तस्वीर पर जाना है, जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं। तस्वीर पर दिखने वाले तीन डॉट मैन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद आपको रिमूव रिजल्ट का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप फोटो रिजल्ट से रिमूव कर सकेंगे। इसके बाद आप ‘It shows a sexual image of me’ वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं। news और पढें: Google Pixel 10a की प्री-बुकिंग इस दिन होगी शुरू, Flipkart लिस्टिंग हुई Live

एक-साथ कई तस्वीरों को कर सकेंगे रिमूव

सिर्फ 1 तस्वीर ही नहीं बल्कि गूगल आपको एक-साथ कई तस्वीरों को रिजल्ट से रिमूव करने की सुविधा देता है। आपको एक-एक करके तस्वीरों को रिमूव करने की जरूर नहीं पड़ती।

इसके अलावा, तस्वीर रिमूव करने की रिक्वेस्ट डालने के बाद आपको एक लिंक दिखाई देगा, जिसके जरिए कंपनी आपको इमोशन और लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड करने वाली है।

Results about you टैब

आप अपनी सभी रिक्वेस्ट को ट्रैक करने के लिए एक सेक्शन पर जा सकते हैं, जो कि “Results about you” का सेक्शन है। यहां आपको इमेल नोटिफिकेशन के जरिए अपनी रिक्वेस्ट को ट्रैक करने का ऑप्शन मिलता है।