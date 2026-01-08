Published By: Manisha | Published: Jan 08, 2026, 04:07 PM (IST)
CMF Headphone Pro की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। हाल ही में कंपनी ने टीज किया था कि कंपनी जल्द ही भारत में CMF Headphone Pro और CMF Watch 3 Pro लेकर आने वाली है। वहीं, अब फाइनली इसकी लॉन्च डेट रिवील कर दी गई है। ये डिवाइस 3 कलर ऑप्शन में पेश किए जा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कंपनी ने इन दोनों ही डिवाइस को ग्लोबल मार्केट में पेश कर चुकी है। फीचर्स की बात करें, तो हेडफोन में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा सिंगल चार्ज पर यह हेडफोन 100 घंटे तक का प्लेबैक प्रोवाइड करता है। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: CMF Headphone Pro और CMF Watch 3 Pro भारत में जल्द होंगे लॉन्च, टीजर वीडियो जारी
कंपनी ने CMF Headphone Pro की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह हेडफोन 13 जनवरी को भारत में लॉन्च होने वाला है। इस हेडफोन में ग्रे, ब्लैक व ग्रीन कलर ऑप्शन दस्तक दे सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि कंपनी ने हाल ही में CMF Headphone Pro के साथ CMF Watch 3 Pro को भी लेकर आने वाली है, जिसे ग्लोबल मार्केट में जुलाई में लॉन्च किया गया था। और पढें: CMF Watch 3 Pro धांसू डिजाइन और AI फीचर्स के साथ लॉन्च, जानें फीचर्स
कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में CMF Headphone Pro को लॉन्च किया था, जिसकी कीमत $99 (लगभग 8,000 रुपये) है। इस हेडफोन को कंपनी ने डार्क ग्रे, लाइट ग्रीन और लाइट ग्रे कलर ऑप्शन में पेश किया है। फीचर्स की बात करें, तो इस हेडफोन में Swappable ear cushions मिलते हैं, जिसे यूजर्स अपनी सहुलियत के हिसाब से बदल सकते हैं। हेडफोन के दाएं ईयर कप के बाहर रोलर डायल दिया गया है, जिसके जरिए यूजर वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ Toggle ANC और म्यूजिक प्ले व पॉज का ऑप्शन मिलते हैं। CMF Headphone Pro में ANC सपोर्ट भी दिया गया है, जोकि नॉइस को 40dB तक कम करने में मदद करता है। इनमें 40mm ड्राइवर्स दिए गए हैं।
CMF Watch 3 Pro के फीचर्स की बात करें, तो इसमें 1.43 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इस डिस्प्ले में 60Hz रिफ्रेश रेट मिलता है। इसमें 670 Nits ब्राइटनेस मिलती है। इसमें 120 वॉच फेस, हार्ट रेट ट्रेकिंग, ब्लड ऑक्सिजन, ब्लूटूथ कॉलिंग, GPS सपोर्ट मौजूद है। इसकी बैटरी 350mAh की है, जो कि सिंगल चार्ज पर 13 घंटे तक चलती है। पानी से बचाव के लिए वॉच में IP68 रेटिंग दी गई है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information