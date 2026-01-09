CES 2026 में दिखे दमदार हैंडहेल्ड गेमिंग PCs, लेकिन क्या ये आम गेमर्स तक पहुंच पाएंगे?

CES 2026 में हैंडहेल्ड गेमिंग PCs और मिनी गेमिंग सिस्टम्स एक बार फिर चर्चा में रहा। इस साल टेक इवेंट में Thunderobot Mix G2, Onexplayer Onexfly Apex और Minisforum G7 Pro जैसे कई नए और दमदार डिवाइस दिखाए गए। इन सभी ने यह साबित कर दिया कि हैंडहेल्ड गेमिंग अब सिर्फ टाइमपास नहीं रहा, बल्कि यह धीरे-धीरे डेस्कटॉप लेवल पावर की ओर बढ़ रहा है। Valve के Steam Deck ने जिस तरह से पोर्टेबल PC गेमिंग की परिभाषा बदली, उसका असर आज भी साफ दिखता है। CES 2026 में पेश किए गए नए कॉन्सेप्ट्स ने उम्मीद तो बढ़ाई लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि ज्यादातर डिवाइस अभी कॉन्सेप्ट स्टेज में ही हैं या बहुत सीमित संख्या में उपलब्ध हैं।

इस सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी?

हालांकि इस सेक्टर की सबसे बड़ी परेशानी हार्डवेयर की बढ़ती कीमतें और सप्लाई की कमी हैं। RAM की कमी, GPU सप्लाई में दिक्कत और कंपोनेंट्स के दाम लगातार बढ़ना इन सबका असर हैंडहेल्ड गेमिंग PCs पर साफ दिख रहा है। इसी वजह से कई कंपनियां बड़े-बड़े वादे करने के बावजूद अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में नहीं उतार पा रही हैं। CES 2026 में मौजूद ज्यादातर डिवाइस भविष्य की झलक तो दिखाते हैं लेकिन आम गेमर्स के लिए इन्हें खरीद पाना फिलहाल आसान नहीं है खासकर भारत जैसे प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में यह समस्या और भी बड़ी हो जाती है।

CES 2026 में Acer के Nitro Blaze हैंडहेल्ड क्यों नहीं दिखे?

पिछले साल CES 2025 में Acer के Nitro Blaze 7, Nitro Blaze 8 और बड़े Nitro Blaze 11 को लेकर काफी चर्चा थी माना जा रहा था कि इस साल कंपनी कोई बड़ा अपडेट या लॉन्च करेगी लेकिन CES 2026 में ये डिवाइस पूरी तरह गायब रहे। इससे अफवाहें उड़ने लगीं कि शायद Acer ने हैंडहेल्ड गेमिंग से हाथ खींच लिया है। हालांकि बाद में Acer की PR टीम ने साफ किया कि Nitro Blaze Series बंद नहीं हुई है। कंपनी का कहना है कि बदलते टैरिफ, अनिश्चित मार्केट और बढ़ती लागत की वजह से फिलहाल इन्हें कुछ मार्केट्स में लॉन्च करना जोखिम भरा है।

Trending Now

2026 हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइसेज के लिए कैसा रहेगा?

आगे की बात करें तो 2026 हैंडहेल्ड गेमिंग डिवाइसेज के लिए आसान साल नहीं लग रहा। Steam Deck अब भी बेंचमार्क बना हुआ है, वहीं Legion Go 2 और Xbox Ally X जैसे डिवाइस पहले से अपनी बड़ी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में नई कंपनियों के लिए अलग पहचान बनाना मुश्किल होता जा रहा है। असल में गेमर्स, खासकर भारतीय यूजर्स, हाई-एंड फीचर्स से ज्यादा एक किफायती डिवाइस चाहते हैं।