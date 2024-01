Consumer Electronics Show (CES) 2024 की शुरुआत 9 जनवरी 2024 से होने जा रही है। मेगा इवेंट से पहले दिग्गज टेक कंपनियों ने अपने इनोवेशन प्रोडक्ट्स से पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। Pre-CES 2024 के दौरान Acer कंपनी ने कई प्रोडक्ट्स को पेश किया, जिसमें Aspire Go लैपटॉप, Predator Connect राउटर्स आदि काफी कुछ शामिल है। इसी के साथ कंपनी ने Aspire Vero 16 लैपटॉप से भी पर्दा उठाया है, जो कि कंपनी की मौजूदा Vero सीरीज का लेटेस्ट एडिशन है। यह कंपनी का इको-फ्रेंडली लैपटॉप है। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप में 16 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसमें वीडियो कॉलिंग के लिए 1440p QHD वेबकैम मिलता है। साथ ही यह Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर से लैस है। आइए जानते हैं लैपटॉप से जुड़ी सभी डिटेल्स।

-16 इंच का WQXGA डिस्प्ले

-Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर

-16GB LPDDR5 RAM

-2TB SSD स्टोरेज

-1440p QHD वेबकैम

फीचर्स की बात करें, तो Acer Aspire Vero 16 में 16 इंच का WQXGA डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें आपको टचस्क्रीन का ऑप्शन भी मिलता है। लैपटॉप में backlit keyboard दिया गया है, जिसमें Copilot AI Key मौजूद है। इसके अलावा, यह लैपटॉप Intel Core Ultra 7 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ 16GB LPDDR5 RAM और 2TB SSD स्टोरेज दी गई है।

We aspired for more and came up with the all-new carbon neutral Aspire Vero 16; in all its AI glory: https://t.co/DTau3M8wSm

— Acer (@Acer) January 8, 2024