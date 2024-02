Budget 2024: Tech-Savvy युवाओं को मिलेगा 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, बनेगा 1 लाख करोड़ रुपये का कोष

Budget 2024: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी, 2024 गुरुवार को नया बजट पेश किया है। बजट 2024 में खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। निर्मला सीतारमण ने Tech-Savvy (टेक-सेवी) युवाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। नए बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का कॉपर्स (कोष) बनाने की बात कही गई है। साथ ही, टेक-सेवी सुवाओं को 50 सालों के लिए ब्याज फ्री लोन भी दिया जाएगा।

सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि यह कोष शून्य ब्याज के साथ लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस देगा। सरकार युवाओं को लॉन्ग टर्म फाइनेंस या री-फाइनेंसिनिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष देगी, जिससे युवा उद्यमियों को उभरते क्षेत्रों में बढ़ने का मौका मिलेगा।

अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल स्तर पर बढ़ने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए MSMEs के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त, संबंधित टोक्नोलॉजी और जरूरी ट्रैनिंग सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी।

