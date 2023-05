BSNL ने 4G नेटवर्क सर्विस को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि BSNL ने 200 साइटों के साथ 4G नेटवर्क रोल आउट करना शुरू कर दिया है और तीन महीने की टेस्टिंग के बाद यह प्रति दिन औसतन 200 साइटों के लिए लॉन्च किया जाएगा। मंत्री के अनुसार, नवंबर-दिसंबर तक BSNL 4G नेटवर्क को 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। आइये, अधिक जानकारी के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - BSNL लाया नया Cinemaplus OTT पैक, सिर्फ 49 रुपये में मिलेंगे SonyLIV, Disney+ Hotstar जैसे कई ओटीटी सब्सक्रिप्शन

Gadgets 360 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, वैष्णव का कहना है कि 4G-5G टेलीकॉम स्टैक भारत में डेवलप हो गया है। स्टैक डेवलपमेंट बीएसएनएल के साथ शुरू हुआ। चंडीगढ़ और देहरादून के बीच 200 साइटों की स्थापना की गई है और आगे आने वाले ज्यादा से ज्यादा दो हफ्तों के भीतर यह लाइव हो जाएगा।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BSNL ने 1.23 लाख से अधिक साइटों वाले 4G नेटवर्क के डेवलपमेंट के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और आईटीआई लिमिटेड को 19,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का एडवांस परचेस ऑर्डर दिया है।

वैष्णव का कहना है कि BSNL जिस रफ्तार से डेवलपमेंट करेगा, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तीन महीने तक टेस्टिंग करने के बाद वे एक दिन में 200 साइट्स करेंगे। यह वह औसत है, जिस पर वे आगे बढ़ेंगे। BSNL का नेटवर्क शुरुआत में 4G की तरह काम करेगा। बहुत जल्द नवंबर-दिसंबर के आसपास एक बहुत ही छोटे सॉफ्टवेयर समायोजन के साथ यह 5G बन जाएगा।

आज व्यावहारिक रूप से हर मिनट एक 5G साइट एक्टिव हो रही है। दुनिया हैरान है। वैष्णव ने कहा कि उनके लिए गर्व की बात है कि चारधाम में 2,00,000वीं 5G साइट इंस्टॉल की गई है।

2,00,000th 5G site of India activated at Gangotri and dedicated Char Dham fibre connectivity project with CM of Uttarakhand @pushkardhami Ji. pic.twitter.com/PLoqvqkikR

— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) May 24, 2023