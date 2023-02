Apple Support और Music की वेबसाइट हुई डाउन, यूजर्स को मिल रहा Invalid URL का मैसेज

Apple Support की वेबसाइट कुछ समय के लिए डाउन हो गई, जिसके बाद यूजर्स को इनवैलिड URL का मैसेज मिलने लगा। कुछ यूजर्स ने एप्पल सपोर्ट की वेबसाइट डाउन होने के बारे में सोशल मीडिया पर रिपोर्ट किया है। एप्पल सपोर्ट के साथ-साथ एप्पल म्यूजिक का सर्वर भी डाउन था। यूजर को ऐप और वेबसाइट एक्सेस करने में समस्या आ रही थी। Also Read - Apple iPhone यूजर पुराने iOS वर्जन पर नहीं कर सकते स्विच, जानें आखिर क्या है वजह

9To5Mac की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एप्पल की वेबसाइट डाउन होने के बारे में रिपोर्ट किया है। हालांकि, एप्पल की तरफ से फिलहाल इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है।

एक यूजर ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है क्या एप्पल म्यूजिक डाउन है? एप्पल सपोर्ट भी डाउन है? यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करते हुए लिखा है कि अपने एप्पल अकाउंट को रिचार्ज कर रहा था ताकि वीट्यूब स्टूडियो को अपग्रेड कर सके, लेकिन पिछले 4 दिनों से अकाउंट में कोई पैसा नहीं जुड़ा है। एप्पल का सपोर्ट पेज जब भी ओपन कर रहा हूं तो Invalid Link दिख रहा है।

PSA: https://t.co/V9hfsbaN4n is currently having random outages pic.twitter.com/3vVmn4W3Kj

— Aaron (@aaronp613) February 20, 2023