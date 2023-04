इंतजार खत्म- Apple Store की मुंबई ओपनिंग डेट से उठा पर्दा, 2 दिन बाद दिल्ली में खुलेगा स्टोर

Apple Store India: हाल ही में जानकारी मिली थी कि भारत में पहला ऑफिशियल Apple Store मुंबई में खुलने जा रहा है। उस वक्त मुबंई स्टोर का पता अनाउंस किया गया था। वहीं, अब फाइनली कंपनी ने इसकी ओपनिंग डेट से भी पर्दा उठा लिया है। इसके अलावा, यह भी खुलासा किया गया है कि एप्पल स्टोर मुंबई के अलावा दिल्ली में भी खोला जाएगा, जिसकी डेट भी कंफर्म हो गई है।

Apple साइट के मुताबिक, मुबंई शहर में Apple Store की ग्रैंड ओपनिंग 18 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, इवेंट की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। यह स्टोर मुंबई BKC, G1-G2, जियो वर्ल्ड ड्राइव, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुलने जा रहा है।

मुंबई के अलावा, अब कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि दूसरा एप्पल स्टोर दिल्ली में खोला जाएगा। कंपनी ने ओपनिंग डेट के साथ-साथ स्टोर लोकेशन भी कंफर्म कर दी है। दिल्ली में यह स्टोर Select CITYWALK District Centre, साकेत में ओपन होगा। दिल्ली स्टोर ओपनिंग मुंबई ओपनिंग के दो दिन बाद यानी 20 अप्रैल को आयोजित होगी, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे हो जाएगी।

रिपोर्ट्स की मानें, तो भारत में एप्पल के पहले स्टोर्स का उद्घाटन करने खुद Apple Inc कंपनी के सीईओ Tim Cook भारत आ रहे हैं। वह दिल्ली और मुंबई दोनों ही शहरों में इन स्टोर्स की ग्रैंड ओपनिंग करेंगे।

Apple is opening its first stores in Mumbai and New Delhi later next week – and Tim Cook will be there https://t.co/aPczIZ7ejO

— Mark Gurman (@markgurman) April 11, 2023