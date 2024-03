Apple लवर्स की मौज, इस हफ्ते कई नए डिवाइस हो सकते हैं पेश!

Apple कंपनी इस हफ्ते कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती है। इन प्रोडक्ट्स की लिस्ट में नए iPads, Macbooks और एक्सेसरीज आदि शामिल हो सकती है। लीक रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी इस हफ्ते प्रेस रिलीज के जरिए नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग कर सकती है। साथ ही इन प्रोडक्ट्स को सीधे कंपनी की साइट पर लिस्ट किया जा सकता है। पुरानी लीक का रूख करें, तो जानकारी मिल चुकी है कि एप्पल कंपनी जल्द iPads Air Pro के नए मॉडल पेश कर सकती है, जिसमें यूजर्स को 12.9 इंच डिस्प्ले मिल सकता है। इसके अलावा, लिस्ट में आईपैड के लिए अपडेटेड Magic Keyboard आदि भी शामिल है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।

MacRumors ने अपने X (Twitter) पर लेटेस्ट पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि Apple कंपनी इस हफ्ते कुछ नए प्रोडक्ट्स को पेश कर सकती है। इन प्रोडक्ट्स को प्रेस रिलीज के जरिए रिवील किया जाएगा, जिसके बाद प्रोडक्ट्स सीधे कंपनी की साइट पर लिस्ट कर दिए जाएंगे। फिलहाल कंपनी ने इस संबंध में किसी प्रकार की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।

A few additional points: retail stores are low on MacBook Airs and iPad Pros; Stores are planning a minor refresh for this week (I think it’s a new accessory rather than a new product); Stores are planning a larger refresh early next week (which sounds more product-related). https://t.co/kUkeYjT4rK

— Mark Gurman (@markgurman) March 4, 2024