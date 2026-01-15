Android 17 में होगा बड़ा बदलाव, Notifications और Quick Settings अलग दिखेंगे, मिलेगा नया इंटरफेस

गूगल अपने Android सिस्टम को और भी स्मार्ट और यूजर-फ्रेंडली बनाने की तैयारी में है, हाल ही में सामने आई लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक Android 17 में नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स का इंटरफेस पूरी तरह से बदल सकता है। नया अपडेट क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड नोटिफिकेशन अनुभव देने का दावा करता है। इसमें नोटिफिकेशन और सिस्टम कंट्रोल्स के लिए अलग स्वाइप जेस्चर होंगे, यानी अब एक ही पुल-डाउन पैनल की बजाय अलग-अलग तरीके से नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स को एक्सेस किया जा सकेगा।

नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स

लीक रिपोर्ट्स के अनुसार Android 17 में नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग्स अलग-अलग दिशा में स्वाइप करने पर खुलेंगे। बाएं किनारे से स्वाइप करने पर नोटिफिकेशन पैनल ओपन होगा, जबकि दाएं किनारे से स्वाइप करने पर क्विक सेटिंग्स दिखाई देंगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बड़े स्क्रीन वाले डिवाइस पर विज़ुअल क्लटर को कम करना और यूजेबिलिटी बढ़ाना है। यह डिजाइन पहले Android 16 Beta में टेस्ट की गई थी लेकिन स्थिर वर्जन में कभी नहीं आई। Android 17 में इसे पेश किया जा सकता है।

टैबलेट और फोल्डेबल फोन पर डिफॉल्ट रूप से मिलेगा ये लेआउट

टैबलेट्स और फोल्डेबल फोन्स पर यह स्प्लिट लेआउट डिफॉल्ट रूप से आएगा, बड़े स्क्रीन वाले डिवाइस पर क्लासिक कॉम्बाइंड पैनल शायद खत्म हो जाएगा। फोल्डेबल फोन में बाहरी डिस्प्ले पर कॉम्बाइंड पैनल दिखाई दे सकता है लेकिन अंदर की स्क्रीन हमेशा स्प्लिट इंटरफेस दिखाएगी। वहीं सामान्य स्मार्टफोन पर यूजर को सिस्टम सेटिंग्स के जरिए पुराना या नया लेआउट चुनने का ऑप्शन मिलेगा। इससे यूजर को अपनी पसंद के अनुसार इंटरफेस सेट करने की सुविधा मिलेगी।

Android 17 में और कौन-कौन से बदलाव आ सकते हैं

इसके अलावा Android 17 में क्विक सेटिंग्स में Wi-Fi और मोबाइल डेटा के लिए अलग-अलग टॉगल्स वापस लाए जा सकते हैं। Android 12 में जो इंटरनेट टाइल कॉम्बाइंड थी, वह अब एक-टैप कंट्रोल के लिए अलग हो सकती है हालांकि गूगल ने अभी तक इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। Android 17 अभी डेवलपमेंट में है और डेवलपर प्रीव्यू भी जारी नहीं हुआ है, इसलिए लॉन्च से पहले कुछ बदलाव संभव हैं अगर ये फीचर्स फाइनल हो गए तो यह पिछले कई सालों में Android इंटरफेस का सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।