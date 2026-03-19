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Amazon ने लॉन्च किया GetItFast, अब 1 घंटे में मिलेगा आपका सामान

Amazon ने नया 'GetItFast' फीचर लॉन्च किया है, जिससे अब ग्राहक सिर्फ 1 या 3 घंटे में सामान पा सकते हैं। यह सुविधा शॉपिंग को और तेज बनाती है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 19, 2026, 11:51 AM (IST)

Amazon

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Amazon ने हाल ही में अपना नया फीचर ‘GetItFast’ में लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को सिर्फ 1 घंटे या 3 घंटे में प्रोडक्ट डिलीवर करने की सुविधा देता है। इस नई सुविधा का उद्देश्य शॉपिंग को और तेज बनाना है। अब आपको अपने पसंदीदा प्रोडक्ट के लिए कई दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। GetItFast पेज पर ग्राहक आसानी से यह देख सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन से प्रोडक्ट तुरंत उपलब्ध हैं। इससे शॉपिंग करने में काफी समय और मेहनत बचती है।

नई सुविधाएं क्या हैं?

इस नए फीचर के साथ Amazon ने सर्च को भी आसान बनाया है। अब ग्राहक अपने सर्च को 1 घंटे या 3 घंटे डिलीवरी ऑप्शन के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही हर फास्ट डिलीवरी वाले प्रोडक्ट पर विशेष टैग भी दिखाई देंगे, जिससे तुरंत पता चल जाएगा कि यह प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर होगा या नहीं। इससे हर एक आइटम के डिलीवरी समय की जांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

फास्ट डिलीवरी कहां-कहां उपलब्ध है और कीमत कितनी है?

Amazon की इस फास्ट डिलीवरी सेवा का ट्रेंड धीरे-धीरे हर जगह बढ़ रहा है। अभी 1 घंटे की डिलीवरी सुविधा सैंकड़ों शहरों और कस्बों में उपलब्ध है, जिसमें बड़े शहर जैसे Chicago, Los Angeles and Washington D.C. शामिल हैं। वहीं 3 घंटे की डिलीवरी सेवा 2000 से अधिक शहरों और छोटे कस्बों में भी उपलब्ध है। कीमतों की बात करें तो 1 घंटे की डिलीवरी के लिए Prime मेंबर के लिए $9.99 और नॉन-मेंबर के लिए $19.99 है। 3 घंटे की डिलीवरी Prime मेंबर के लिए $4.99 और नॉन-मेंबर के लिए $14.99 है। इसके अलावा $25 से ऊपर के ऑर्डर पर Prime मेंबर को समान दिन डिलीवरी मुफ्त मिलेगी।

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क्या बदल जाएगा खरीदारी का तरीका?

Amazon ने लॉजिस्टिक्स में बड़े निवेश भी किए हैं। इसमें रोबोट-पावर्ड वेयरहाउस और कुछ शहरों में 30 मिनट डिलीवरी की टेस्टिंग शामिल है। GetItFast के साथ फास्ट शॉपिंग अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि लगभग हर जगह उपलब्ध है। यह सुविधा ग्राहकों के लिए तो लाभकारी है, लेकिन इससे स्थानीय दुकानों पर भी दबाव बढ़ सकता है।