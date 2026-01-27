Apple AirTag 2 भारत में लॉन्च हो गया है। इसे अब भारत समेत अलग-अलग देशों में खरीदा जा सकेगा। AirTag 2 की बात करें, तो यह उन यूजर्स के लिए काफी यूजफुल है, जो कि अपने सामान को सुरक्षित रखना चाहते हैं, जिसमें बैग या वॉलेट आदि शामिल होता है। कंपनी ने इसमें बिल्ट-इन स्पीकर दिया है। Apple का दावा है कि यह टैग पिछले मॉडल की तुलना में 50 प्रतिशत ज्यादा तेज आवाज में काम करता है। आइए जानते हैं इस एयरटैग 2 की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Apple ने लॉन्च किया नया AirTag, अब मिलेगी ज्यादा रेंज, तेज आवाज और बेहतर ट्रैकिंग

AirTag 2 Price in India

कंपनी ने AirTag 2 सिंगल और चार पैक बंडल के साथ आता है। सिंगल की कीमत 3,790 रुपये है। वहीं, चार पैक बंडल की कीमत 12,900 रुपये है। AirTag FineWoven Key Ring में Fox Orange, Navy, Midnight Purple, Moss और black कलर ऑप्शन 3,900 रुपये में खरीदा जा सकता है। और पढें: Apple का नया Siri Google Cloud और AI Chips पर चलेगा, लीक रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

AirTag 2 Specs

फीचर्स की बात करें, तो AirTag 2 देखने में अपने पिछले मॉडल की तरह ही कै। यह एक कॉइन शेप का ट्रैकर है, जो कि मैटल व ग्लास से बना है। इस टैग को आप अपने कीमती सामान पर लगाकर उसे ट्रैक कर सकेंगे। और पढें: iPhone 18 Pro में होगा बड़ा बदलाव, छोटे Dynamic Island के साथ ग्लोबल बाजार में देगा दस्तक!

यह ट्रैकर उन सभी iPhones पर काम करने वाला है, जो कि iOS 26 व उससे पुराने मॉडल्स पर काम करते हैं। कंपनी ने इसमें AirTag 2 में Ultra Wideband चिप दी है। इसमें कंपनी ने अपग्रेडेड ब्लूटूथ चिप दी है, जिसमें डिवाइस को ढूंढने वाली एक्सपेंडेड रेंज मिलती है।

यह AirTag 2 में बिल्ट-इन स्पीकर दिया है, जो कि पिछले मॉडल की तुलना में 50 प्रतिशत तेज आवाज में डिवाइस ढूंढता है। इसके अलावा, यह डिवाइस पिछले मॉडल की तुलना में भारी भी है। पानी से बचाव के लिए कंपनी ने इसमें IP67 रेटिंग मिलती है। इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए आपको Apple App Store से Find My ऐप को डाउनलोड करना होगा। कंपनी एप्पल डिवाइस में इसे प्री-इंस्टॉल पेश करती है, जिसमें iPhone व Mac शामिल है।