Published By: Manisha | Published: Jan 08, 2026, 05:51 PM (IST)
Ai+ ने अपने नए वियरेबल लाइनअप NovaWatch से पर्दा उठा दिया है। इस लाइनअप में कंपनी ने चार अलग-अलग मॉडल्स शामिल हैं, जो है NovaWatch Active, Wearbuds, Kids Geo Fencing 4G Watch और Rotatecam 4G। ये सभी स्मार्टवॉच स्टाइलिश डिजाइन व इजी-टू यूज मैनर में रिलीज की जाएंगी, जिसे आप डेली बेसिस पर डेली आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। NovaWatch Active की बात करें, तो यह कंपनी की एक समान्य स्मार्टवॉच है। वहीं, Wearbuds कंपनी का मजेदार वियरेबल है, जो कि एक स्मार्टवॉच है जिसमें कंपनी ने बिल्ट-इन ईयरबड्स दिए हैं। Kids Geo Fencing 4G Watch बच्चों के लिए पेश की गई स्मार्टवॉच है। वहीं, Rotatecam 4G रोटेटिंग कैमरा के साथ आने वाली स्मार्टवॉच है। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: OpenAI ने लॉन्च किया ChatGPT Health, हेल्थकेयर में AI की बड़ी एंट्री
Ai+ NovaWatch Active डेली यूज होने वाली स्मार्टवॉच है, जो कि हेल्थ फीचर्स के साथ आती है। इसमें आप heart rate, sleep, steps आदि को ट्रैक कर सकते हैं। फिलहाल, कंपनी ने इस स्मार्टवॉच के सभी फीचर्स रिवील नहीं किए हैं। और पढें: CES 2026: Lenovo ने रोल होने वाला ThinkPad Laptop और AI डिवाइसों की दिखाई झलक
Add a ‘➕’ to your life with the Ai+ NovaWatch. Fashion Forward Tech for the Connected Generation और पढें: CES 2026: Motorola ने पेश किया यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म और AI पिन स्टाइल वियरेबल डिवाइस का प्रोटोटाइप
The NovaWatch lineup includes:
Active – dependable health tracking in a clean, accessible form.
Wearbuds – comes with built-in Bluetooth earphones for convenience and style.
Kids… pic.twitter.com/RUkK0bbgIp
— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) January 7, 2026
जैसे कि हमने बताया Wearbuds इस लाइनअप का एक बेहद ही अनोखा व मजेदार वियरेबल है। यह एक ऐसी स्मार्टवॉच है, जो कि बिल्ट-इन ब्लूटूथ ईयरफोन्स के साथ आती है। इसका मतलब इस स्मार्टवॉच से ईयरबड्स निकलेंगे। आप इस स्मार्टवॉच से न केवल टाइम देख सकते हैं बल्कि ईयरफोन निकालकर म्यूजिक का आनंद भी ले सकते हैं। कंपनी का कहना है कि ब्रांड ने पहली बार स्मार्टवॉच व वायरलेस ईयरफोन्स को एक करके एक वियरेबल पेश किया है। कंपनी ने खासतौर पर इस वियरेबल को आपकी सहुलियत देखकर पेश किया है, जिसके बाद आपको स्मार्टवॉच व ईयरबड्स अलग-अलग कैरी नहीं करना पड़ेगा।
Kids Geo Fencing 4G स्मार्टवॉच को खासतौर पर बच्चों के लिए पेश किया गया है, जिसके जरिए पैरेंट्स बिना स्मार्टफोन दिए अपने बच्चों से कनेक्टेड रह सकेंगे। यह वॉच 4G कनेक्टिविटी सपोर्ट के साथ आती है। इस वॉच के जरिए पैरेंट्स अपने बच्चों को सीधे स्मार्टवॉच के जरिए कॉल व मैसेज कर सकेंगे।
Rotatecam 4G स्मार्टवॉच रोटेटिंग कैमरा के साथ आती है। यह स्मार्टवॉच उन लोगों के लिए पेश की गई है, जो कि फोटो व वीडियो लेना काफी पसंद कर सकते हैं। ऐसे में वो सीधे अपनी वॉच के कैमरा के साथ फोटो व वीडियो ले सकेंगे।
