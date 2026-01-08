Published By: Manisha | Published: Jan 08, 2026, 04:32 PM (IST)
Free Fire Max में Popstar By Night Bundle में पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल को Daily Special से आप आधे Diamonds में पा सकते हैं। यह बंडल गेम में आपके कैरेक्टर को नया लुक प्रोवाइड करता है। इस बंडल में टॉप, बॉटम, शूज और हेड शामिल है। इस बंडल के साथ आप गेम में अपने कैरेक्टर को नया डैशिंग लुक दे सकते हैं। अगर आप भी गेम में अपने कैरेक्टर को नया लुक देना चाहते हैं, तो आप डेली स्पेशल सेक्शन से इस बंडल को पा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max के सबसे बेस्ट इवेंट, प्रीमियम बैकपैक और वेपन स्किन समेत मिल रहा बहुत कुछ
Free Fire Max के Daily Special सेक्शन की बात करें, तो इस सेक्शन में गेम डेवलपर कंपनी डेली कई सारे नए इन-गेम आइटम्स को एड करती है। खास बात यह है कि इन सभी आइटम्स को आप गेम के अन्य सेक्शन से कम दाम में पा सकते हैं। इसके पीछे की वजह डेली स्पेशल सेक्शन में मिलने वाला डिस्काउंट ऑफर है। जी हां, डेली स्पेशल अपने प्लेयर्स के लिए खास डिस्काउंट ऑफर लेकर आता है, जिसकी वजह से आप सभी आइटम्स को आधे दाम में पा सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मिलने वाले सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उन्हें आधे दाम में खरीद सकते हैं। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में मिल रहा Can't Stop Laughing Emote आज, जानें कैसे करें Unlock
1. BP S6 Token और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 8 January 2026: फ्री में गन Skin और Bundle पाने का बढ़िया चांस!
BP S6 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आप Daily Special सेक्शन से 10 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।
2. Popstar By Night Bundle
Popstar By Night Bundle की कीमत 899 डायमंड्स है, जो कि आपको डेली स्पेशल सेक्शन से 449 डायमंड्स में मिल रहा है।
3. Male Techwear (Vest)
Male Techwear (Vest) की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि आपको डेली स्पेशल सेक्शन से 299 डायमंड्स में मिलेगा।
4. Iron
Iron की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में पा सकेंगे।
5. Mechanical Weapon Loot Crate
Mechanical Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आप आज 20 डायमंड्स में ही पा सकेंगे।
6. Shuffling
Shuffling की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल से 99 डायमंड्स में पा सकेंगे।
