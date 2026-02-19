AI Impact Summit 2026: Adobe ने भारतीय छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान, Photoshop, Acrobat और Firefly मिलेंगे बिल्कुल मुफ्त

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 19, 2026, 05:38 PM (IST)
AI Impact Summit 2026 में Adobe ने एक बड़ा ऐलान किया है। कंपनी अब भारत के सभी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को अपने क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी ऐप्स, Photoshop, Acrobat और Firefly मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। यह सुविधा Adobe के Creative Cloud Pro प्लान के तहत दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को इन ऐप्स का यूज कैसे करना है, इसके लिए एक विशेष Training Course भी मुफ्त में दिया जाएगा। Adobe का कहना है कि यह कदम देश में AI-Enabled क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक निवेश है।
Adobe ने यह भी घोषणा की कि वह NASSCOM FutureSkills Prime के साथ मिलकर छात्रों के लिए AI-Based सीखने के कोर्स और सर्टिफिकेशन पेश करेगा। यह पहल Adobe Digital Academy का हिस्सा है, जो ग्लोबल स्तर पर छात्रों और प्रोफेशनल्स को डिजिटल ट्रेनिंग और करियर पाथ प्रदान करता है। Adobe का यह ‘AI-First’ ऑफर 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में उपलब्ध होगा, जहां कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे। यह पहल सरकार के बजट 2026 के तहत की गई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 20 लाख एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) जॉब्स तैयार करना है।
Adobe के नए प्लान के तहत छात्र Photoshop, Acrobat और Firefly का मुफ्त यूज कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए Training भी दिया जाएगा। कंपनी ने कहा कि यह कदम छात्रों की क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। Adobe ने इस अवसर को ‘AI-Enabled Learning & Career Development’ का हिस्सा बताया है, जिससे छात्रों को भविष्य के डिजिटल और क्रिएटिव इंडस्ट्री में बेहतर अवसर मिलेंगे।
वर्तमान में Adobe भारत में छात्रों के लिए Creative Cloud Pro सब्सक्रिप्शन पैकेज उपलब्ध कराता है। पहले महीने की कीमत 400 रुपये है और उसके बाद प्रत्येक महीने 2714 रुपये देना होता है। इस पैकेज में Photoshop, Illustrator, Premiere, Acrobat Pro, Adobe Express, Firefly, After Effects, InDesign, Lightroom, Adobe XD, Audition, Animate, Dreamweaver और बाकी कई ऐप्स शामिल हैं। अब मुफ्त ऑफर के साथ छात्रों को इन ऐप्स और AI-First Training का लाभ मिलेगा, जो उनके क्रिएटिव स्किल को अगले स्तर तक ले जाएगा।
