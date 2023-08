Aadhaar Card के इस्तेमाल को लेकर UIDAI ने एक चेतावनी जारी की है। आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका इस्तेमाल कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बैंक अकाउंट खोलने आदि के लिए किया जाता है। नागरिकों के लिए जारी होने वाले इस पहचान पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज होती हैं, जिनमें कार्ड धारक का पता, फोटो, बायोमैट्रिक डेटा, नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि शामिल है। ये जानकारी किसी के हाथ लग जाने से इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। UIDAI ने कार्ड धारकों से इसकी जानकारी शेयर करने से संबंधित एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर शेयर की है।

UIDAI ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आधार कार्ड धारकों को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आगाह किया है। UIDAI ने अपने पोस्ट में यूजर्स को आगाह करते हुए कहा है कि यूआईडीएआई किसी भी यूजर का POI/POA (प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी/प्रूफ ऑफ अड्रेस) ई-मेल या व्हाट्सऐप के जरिए नहीं मांगता है। यूजर्स अपने आधार कार्ड की डिटेल केवल My Aadhaar पोर्टल के जरिए अपडेट कर सकते हैं या फिर अपने नजदीकी आधार सेवा केन्द्र से करवा सकते हैं।

#OfflineVerification

All forms of #Aadhaar have a secure and verifiable QR Code. You can easily verify any form of Aadhaar by Scanning the QR Code using your #mAadhaar app.

You may download the latest version of the #mAadhaar App from the App Store or Google Play Store. pic.twitter.com/IQdCQg9Dvu

— Aadhaar (@UIDAI) August 18, 2023