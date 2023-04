Xiaomi 13 Ultra की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। स्मार्टफोन अगले हफ्ते लॉन्च किया जाएगा। कंपनी अपकमिंग फोन की लॉन्चिंग के लिए एक ग्लोबल इवेंट होस्ट करने वाली है। ग्लोबल लॉन्चिंग के साथ-साथ कंपनी स्मार्टफोन को अपने होम मार्केट चीन में भी लॉन्च करेगी। इसके अलावा, शाओमी और भी कई प्रोडक्ट इस इवेंट में पेश कर सकती है। हालांकि, इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। उम्मीद की जा रही है कि टैबलेट की नई Xiaomi Pad 6 series को भी कंपनी के इस स्मार्टफोन के साथ पेश कर सकती है। आइये, लॉन्च डेट और स्मार्टफोन के फीचर्स जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Xiaomi 13 Ultra को लेकर बड़ा खुलासा, फोटोग्राफी के लिए मिलेंगे धांसू फीचर्स

Xiaomi 13 Ultra की लॉन्चिंग के लिए कंपनी 18 अप्रैल, 2023 को एक ग्लोबल इवेंट होस्ट करेगी। यह इवेंट शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगा। इसमें स्मार्टफोन के साथ-साथ कंपनी और भी कई चीजें लॉन्च कर सकती है। शाओमी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है।

We cordially invite you to the #Xiaomi13UltraLaunchEvent. Xiaomi and @leica_camera, once again, are bringing you new wonders of mobile imaging. 🟠📷🔴

Mark your calendars for #AShotAbove all, April 18th at 19:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/a8rY5PGMFJ

— Xiaomi (@Xiaomi) April 12, 2023