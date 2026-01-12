7200mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 120Hz की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Vivo का ये फोन, जानें कीमत

Vivo ने चीन में अपना नया स्मार्टफोन Vivo Y500i लॉन्च कर दिया है। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद माइक्रोसाइट के अनुसार, यह फोन फिलहाल चीन में Vivo के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन तीन कलर्स Galaxy Silver, Phoenix Welcomes Gold और Obsidian Black में पेश किया गया है। Vivo Y500i को खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो लंबी बैटरी लाइफ, बड़ी स्क्रीन और शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। फोन की मोटाई सिर्फ 8.39mm है, जबकि इसका वजन लगभग 219 ग्राम है।

कितनी है कीमत और कौन-कौन से वेरिएंट मिलेंगे

अगर कीमत की बात करें तो Vivo Y500i को चीन में कई RAM और स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत CNY 1,499 (करीब 19,000 रुपये) है, जिसमें 8GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है। वहीं 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 1,799 (लगभग 23,000 रुपये) रखी गई है। 8GB + 512GB और 12GB + 256GB दोनों वेरिएंट्स की कीमत CNY 1,999 (करीब 26,000 रुपये) है। सबसे टॉप मॉडल, जिसमें 12GB RAM और 512GB स्टोरेज दी गई है, उसकी कीमत CNY 2,199 (लगभग 28,000 रुपये) है फिलहाल कंपनी ने भारत समेत बाकी देशों में इसकी उपलब्धता को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

डिस्प्ले, प्रोसेसर और परफॉर्मेंस

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Vivo Y500i में 6.75 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 720×1570 पिक्सल है। यह डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, फोन Android 16 आधारित OriginOS 6 पर चलता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (4nm) ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसमें 2.2GHz के दो पावरफुल कोर और 1.95GHz के छह एफिशिएंट कोर शामिल हैं। ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 613 GPU मिलता है, जो डेली यूज और लाइट गेमिंग के लिए काफी है।

कैमरा, बैटरी और कनेक्टिविटी

Vivo Y500i में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें f/1.8 अपर्चर, ऑटोफोकस और 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। यह फोन 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 7200mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 44W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसके अलावा फोन में 5G, डुअल सिम, Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, GPS और IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।