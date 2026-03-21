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Vivo Y21 और Vivo Y11 5G की भारत में कीमत लीक, कलर ऑप्शन भी आए सामने

Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G भारत आने वाले हैं। इन दोनों फोन की कीमत लीक हो चुकी है। इसके साथ कलर ऑप्शन का भी पता चला है।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 21, 2026, 10:12 AM (IST)

Vivo T4 5G

photo icon प्रतिकात्मिक तस्वीर

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Vivo ने पिछले महीने Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G को चीन के बाजार में उतारा था। अब स्मार्टफोन कंपनी Y-सीरीज के इन दोनों स्मार्टफोन को भारत में लाने की तैयारी में लग गई है। इस बीच अपकमिंग फोन्स की कीमत लीक हो गई है। इसके साथ दोनों स्मार्टफोन्स के कलर ऑप्शन का भी पता चला है। हालांकि, वीवो की ओर से अभी तक वाय 21 और वाय 11 5जी की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया गया है। news और पढें: 200MP कैमरा वाले Vivo फोन की कीमत में आई 13000 रुपये की गिरावट, खरीदने का गोल्डन चांस

कितनी होगी भारत में कीमत ?

91मोबाइल ने टिप्स्टर सुधांसू अम्भोर (Sudhanshu Ambhore) के साथ मिलकर Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G की संभावित कीमत साझा की है। इस लीक की मानें, तो वाय 21 5जी की कीमत 18,499 रुपये रखी जा सकती है। इस दाम में 4 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मिलेगी। इसके 6+128GB और 8+128GB मॉडल की कीमत क्रमश : 20,499 रुपये व 22,499 रुपये हो सकती है। news और पढें: धाकड़ फीचर्स वाले Vivo V70 पर मिल रहा 4000 का फाडू Discount, हाथ से न जाने दें Super Offer

वाय 11 5जी की बात करें, तो इस स्मार्टफोन को दो स्टोरेज ऑप्शन में उतारा जा सकता है। इस फोन के 4GB+64GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 14,999 रुपये हो सकती है। इसके 4GB+128GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइस 16,999 रुपये रखा जा सकता है। यह ग्राहकों के लिए Sunshine Gold और Midnight Blue कलर में अवेलेबल होगा, जबकि Y21 5G को Champagne Gold व Midnight Blue कलर में पेश किया जा सकता है।

भारतीय वेरिएंट्स में मिल सकते हैं ये फीचर

रिपोर्ट की मानें, तो Vivo Y21 5G और Vivo Y11 5G के भारतीय वेरिएंट्स में पावर के लिए MediaTek Dimensity 6300 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ दोनों फोन में फास्ट चार्जिंग से लैस 6,500mAh की बैटरी मिल सकती है। इसके अलावा, दोनों में 6.74 इंच का एलसीडी डिस्प्ले मिलने की संभावना है। इसकी पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इन्हें IP65 की रेटिंग भी मिलेगी। ये दोनों फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे।

कैसा होगा कैमरा ?

वीवो के दोनों स्मार्टफोन को डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ लाया जा सकता है। वाय 21 5जी में 50MP का प्राइमरी सेंसर मिल सकता है, जबकि वाय 11 5जी में 13MP का मेन लेंस दिया जाएगा। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए दोनों के फ्रंट में 5एमपी का कैमरा मिलेगा। दोनों में 44 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग और 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग दी जा सकती है।

कनेक्टिविटी

इन दोनों अपकमिंग फोन में कनेक्टिविटी के लिहाज से डुअल सिम कार्ड स्लॉट, वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

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कब होंगे लॉन्च ?

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने वाय 21 और वाय 11 5जी की लॉन्चिंग को लेकर कोई सूचना नहीं दी है, लेकिन लीक्स में माना जा रहा है कि दोनों फोन को अप्रैल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है।