Vivo X90, X90 Pro भारत में लॉन्च, जानें कीमत और मिलने वाले फीचर्स

Vivo X90 Series भारत में लॉन्च हो गया है। चीनी ब्रांड ने इस स्मार्टफोन सीरीज को ग्लोबल मार्केट में कुछ समय पहले उतारा था। वीवो की यह सीरीज पिछले साल आई Vivo X80 Series की अपग्रेड है। ग्लोबल वेरिएंट की तरह ही इस स्मार्टफोन सीरीज को MediaTek Dimensity 8200 प्रोसेसर के साथ आता है। साथ ही, इमसें ZEISS ब्रांडिंग का कैमरा मॉड्यूल मिलता है। कंपनी पिछले कुछ समय से इस सीरीज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीज कर रही थी। Also Read - Vivo X90 Series में मिलेगा AI एयरपोर्ट मोड, जल्द भारत में होगी लॉन्च

Vivo X90 Series में दो फोन X90 और X90 Pro को भारत में लॉन्च किया गया है। ये दोनों फोन देखने में एक जैसे ही लगते हैं, हालांकि, फोन के हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स में कुछ अंतर दिए गए हैं। Also Read - Vivo X90 और Vivo X90 Pro भारत में 31 जनवरी को हो सकते हैं लॉन्च, कीमत भी हुई लीक

X90 Pro 5G भारत में 84,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई है। यह एक ही स्टोरेज वेरिएंट 12GB RAM और 256GB स्टोरेज में आता है। वहीं, Vivo X90 को कंपनी ने 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत के साथ लॉन्च किया है। यह दो स्टोरेज वेरिएंट्स- 8GB RAM + 256GB और 12GB RAM + 256GB में आता है। इसके टॉप वेरिएंट की कीमत 63,999 रुपये है।

