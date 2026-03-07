Vivo X300 FE हुआ लॉन्च, 50MP सेल्फी कैमरे का साथ मिलेगी 6500mAh बैटरी

Vivo ने लंबे समय से खबरों में बने Vivo X300 FE को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। यह X300 सीरीज का हिस्सा है। इसमें बेहतर फंक्शनिंग व परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम का पावरफुल प्रोसेसर और 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें फोटो क्लिक करने और वीडियो शूट करने के लिए 50MP का बैक व फ्रंट कैमरा मिलता है। इसकी बैटरी 6500mAh है। आइए नीचे विस्तार से जानते हैं वीवो के नए फोन के फीचर्स और कीमत की डिटेल… और पढें: Vivo T4x 5G को 902 रुपये देकर घर लाने का मौका, 6500mAh को इतने कम में खरीदने का Golden चांस

Vivo X300 FE के स्पेसिफिकेशन

AMOLED स्क्रीन

512 जीबी स्टोरेज

50एमपी फ्रंट कैमरा

6500एमएएच बैटरी

Snapdragon 8 Gen 5 चिप

50एमपी कैमरा

वीवो एक्स 300 एफई में 6.31 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स और रेजलूशन 2640 x 1216 पिक्सल है। इसमें Snapdragon 8 Gen 5 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, Adreno 829 GPU, 12 जीबी रैम और 512 जीबी तक स्टोरेज मिलती है। और पढें: Vivo X200 Pro 5G को सस्ता खरीदने का सुनहरा मौका, 9000 रुपये सस्ता खरीदें 200MP वाला फोन

यह स्मार्टफोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 पर काम करता है। फोटो के लिए 50MP का Sony IMX921 लेंस, 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP IMX882 3x periscope टेलीफोटो सेंसर दिया है। इसके साथ Aura light भी मिलती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी और कनेक्टिविटी

वीवो ने इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी दी है। इसको 90 वॉट वायर फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग से चार्ज किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

अन्य डिटेल

इस स्मार्टफोन में सुरक्षा के लिहाज से फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर दिया गया है। इस हैंडसेट को IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसका वजन 190 ग्राम है।

कितनी है कीमत ?

Vivo X300 FE की कीमत 763 डॉलर यानी करीब 70,166 रुपये से शुरू होती है। यह फोन ग्राहकों के लिए Moonlight White, Cool Purple और Graphite Black कलर में अवेलेबल है। फिलहाल, इस डिवाइस की भारत में लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है।